Chứng khoán ngày 12/9: PET, VRE và POW có gì đặc biệt?

PET (Khuyến nghị Mua): Kỳ vọng tiêu dùng phục hồi

Chứng khoán Mirae Asset: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2023 của PET lần lượt đạt 8,771 tỷ đồng (+6% YoY) và 43,8 (-57,7%). Doanh thu vẫn duy trì tăng trưởng, nhưng lợi nhuận sau thuế bị ảnh hưởng mạnh: 1) Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ mức 5,9% xuống còn 3,6% so với cùng kỳ; 2) Chi phí lãi vay tăng mạnh từ mức 60 tỷ trong 6 tháng 2022 lên mức hơn 177 tỷ. Tuy nhiên, nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư đã giúp chi phí tài chính giảm 28% YoY; 3) Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 4.1% và 55%YoY; 4) Lãi tiền gửi ngắn hạn tăng mạnh từ mức 29 tỷ lên 140 tỷ đồng.

Mảng hoạt động phân phối tiếp tục là mảng chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu doanh thu khi chiếm 87% tổng doanh thu, và tăng 4,5%YoY trong 6 tháng đầu năm 2023. Đáng chú ý, phân phối điện thoại di động và thiết bị IT tăng trưởng tốt nhất lần lượt đạt 31% và 31,4% YoY. Ngược lại, phân phối lap top giảm mạnh 26,8% YoY.

Mảng dịch vụ catering: chiếm thị phần cao nhất với hơn 90% trong lĩnh vực catering ngành dầu khí. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 mảng catering đạt hơn 505 tỷ đồng, và có mức tăng trưởng mạnh nhất trong toàn bộ các mảng kinh doanh, đạt mức 18,5% YoY.

Với việc trở thành nhà phân phối chính thức của Apple tại Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng sản phẩm Iphone 15 được ra mắt vào ngày 12/09/2023 sẽ nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng, và kỳ vọng giúp cho PET duy trì tốt doanh thu của mảng phân phối trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.

Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 lần lượt đạt: 19,196 tỷ (+8% YoY) và 192 tỷ (+14,6% YoY): 1) Biên lợi nhuận được cải thiện đạt 5,5%; 2) Chi phí tài chính tăng 15%YoY.Trong đó, chi phí lãi vay tăng mạnh hơn 20%YoY; 3) Doanh thu tài chính tăng hơn 28,5% YoY,đạt 236 tỷ đồng, nguyên nhân đến từ lãi tiền gửi tăng mạnh và các khoản đầu tư cổ phiếu công ty nắm giữ hiện đang có mức lời khả quan.

EPS dự phóng 2023 đạt 1,433 đồng, tương ứng PE dự phóng đạt 20,8X. Chúng tôi đánh giá KHẢ QUAN dành cho PET vì: 1) Iphone 15 được ra mắt trong thời gian sắp tới, và được đánh giá là một sản phẩm tiềm năng của Apple; 2) Thị trường tiêu dùng dự báo sẽ cải thiện sau khi trải qua giai đoạn khó khăn hậu covid.

VRE (Khuyến nghị Mua): Điểm rơi bàn giao 2 quý cuối năm 2023

Chứng khoán BSC : Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu VRE và nâng mức giá mục tiêu lên 38,900 VNĐ/CP (upside +31%) khi áp dụng mức EBITDA năm 2024F làm năm tham chiếu thay vì 2023F như Báo cáo trước.

Năm 2023, BSC điều chỉnh tăng dự báo KQKD do tiến độ xây dựng các dự án BĐS tốt hơn kỳ vọng, qua đó, DTT đạt 9,631 tỷ VND (+32% YoY, +7% so với dự báo trước) và LNST đạt 3,886 tỷ VND (+44% YoY, +11% so với dự báo trước), EPS 2023F = 1,669 VND/cp, PE 2023F = 18.2x và P/B 2023F = 1.85x.

Năm 2024: BSC dự báo, VRE sẽ ghi nhận DTT đạt 9,875 tỷ VND (+3% YoY) và LNST đạt 4,152 tỷ VND (+7% YoY), EPS 2024F = 1,783 VND/cp, PE 2024F = 17.0x, P/B 2024F = 1.66x.

Quan điểm đầu tư:

1. Định giá hấp dẫn khi VRE đang giao dịch tại EV/EBITDA 2023F và 2024F lần lượt 10.6x và 9.9x – thấp hơn mức -1 lần độ lệch chuẩn.

2. Tỷ lệ lắp đầy TTM và công tác triển khai shophouse tốt là yếu tố dẫn dắt cho mức phục hồi ấn tượng trong 2023-2024.

3. Thị trường bán lẻ hiện đại của Việt Nam nhiều tiềm năng trong dài hạn, được ủng hộ bởi điều kiện vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng tầng lớp trung lưu cao và các yếu tố nhân khẩu học thuận lợi.

POW (Khuyến nghị Mua): Vũng Áng 1 trở lại củng cố triển vọng

Chứng khoán KB VN : Doanh thu 2Q2023 của POW đạt 8,429 tỷ VND (+13% YoY) và LNST đạt 181 tỷ VND (- 69% YoY). Doanh thu và giá vốn hàng bán trong kỳ đều tăng, tuy nhiên biên lợi nhuận gộp suy giảm xuống còn 6% do (1)C hi phí nguyên vật liệu cao dẫn tới giá vốn tăng mạnh hơn so với doanh thu (2) Trong Quý 2/2022, POW có ghi nhận doanh thu chênh lệch tỷ giá của Hợp đồng mua bán điện Nhà máy Vũng Áng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện tượng El Nino có thể tiếp diễn từ tháng 6 cho đến hết năm 2023 và duy trì sang 2024 với xác suất khoảng 80-90%. Điều này đồng nghĩa với việc sản lượng thuỷ điện tiếp tục bị ảnh hưởng và các nhà máy nhiệt điện sẽ được huy động nhiều hơn để bù đắp lượng thiếu hụt này. Chúng tôi cho rằng nhiệt điện sẽ được huy động cao, đặc biệt vào những thời điểm nắng nóng như thời điểm Quý 2 hàng năm.

Theo thông tin từ POW, Tổ máy số 1 Nhiệt điện Vũng Áng 1 sau một thời gian bảo dưỡng, sửa chữa đã trở lại vận hàng thương mại, chạy ổn định và vượt công suất thiết kế. Đây là tín hiệu giúp tăng sản lượng điện của POW như kỳ vọng của chúng tôi. Ngoài ra, thuỷ điện Đakđrinh cũng đã về đích đại tu tổ máy H2 trong tháng 8 sau 23 ngày thực hiện. Bước sang 2024, POW sẽ sẵn sàng cho huy động, khi nhu cầu kỳ vọng tăng lên từ nhóm Công nghiệp và ảnh hưởng của El Nino trong 2024.