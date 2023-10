Thiếu gia khoe hàng xấp tiền trên mạng rồi vướng tù tội là ai?

Tháng 8/2019, dư luận xôn xao trước thông tin ông Tô Công Lý - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý), bị bắt với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Nhadautu Trước bị bắt, Tô Công Lý là một thiếu gia nổi tiếng với khối tài sản "khủng" và độ ăn chơi "khét tiếng". Ảnh: Internet Tô Công Lý là con trai trưởng của đại gia điện gió Tô Hoài Dân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Công Lý. Ảnh: Facebook Nổi tiếng về độ chịu chơi, Tô Công Lý thường đi xe sang biển số đẹp, ăn mặc toàn hàng hiệu đắt tiền. Ảnh: Facebook Không chỉ đi xe sang, dùng điện thoại xịn, Tô Công Lý còn khiến nhiều người trầm trồ khi khoe cả xấp tiền USD trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook Một số bạn bè của Công Lý tiết lộ, thiếu gia Cà Mau luôn hào phóng trong các cuộc chơi, thường bao tiền cho các cô đào đẹp, hát hay. Ảnh: Facebook Ngày 18/3/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Tô Hoài Dân (SN 1961, quê Cà Mau), Tổng Giám đốc Công ty Công Lý, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Dân Việt Hai cha con ông Tô Hoài Dân bị khởi tố vì có liên quan đến hành vi lừa đảo trong dự án Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau. Ảnh: Cand Công ty Công Lý thành lập ngày 10/11/2000, trụ sở chính tại đường Nguyễn Tất Thành (phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Ảnh: Dân Việt Doanh nghiệp này hoạt động đa lĩnh vực, như: Thi công xây dựng công trình; đầu tư khu du lịch sinh thái; đầu tư kinh doanh điện gió; xử lý, tiêu hủy rác không độc hại và độc hại. Ảnh: Báo giao thông Khi mới thành lập, vốn điều lệ ban đầu của công ty là 7 tỷ đồng với hơn 15 cán bộ công nhân viên. Ảnh: TTXVN Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

Tháng 8/2019, dư luận xôn xao trước thông tin ông Tô Công Lý - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý), bị bắt với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Nhadautu Trước bị bắt, Tô Công Lý là một thiếu gia nổi tiếng với khối tài sản "khủng" và độ ăn chơi "khét tiếng". Ảnh: Internet Tô Công Lý là con trai trưởng của đại gia điện gió Tô Hoài Dân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Công Lý. Ảnh: Facebook Nổi tiếng về độ chịu chơi, Tô Công Lý thường đi xe sang biển số đẹp, ăn mặc toàn hàng hiệu đắt tiền. Ảnh: Facebook Không chỉ đi xe sang, dùng điện thoại xịn, Tô Công Lý còn khiến nhiều người trầm trồ khi khoe cả xấp tiền USD trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook Một số bạn bè của Công Lý tiết lộ, thiếu gia Cà Mau luôn hào phóng trong các cuộc chơi, thường bao tiền cho các cô đào đẹp, hát hay. Ảnh: Facebook Ngày 18/3/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Tô Hoài Dân (SN 1961, quê Cà Mau), Tổng Giám đốc Công ty Công Lý, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Dân Việt Hai cha con ông Tô Hoài Dân bị khởi tố vì có liên quan đến hành vi lừa đảo trong dự án Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau. Ảnh: Cand Công ty Công Lý thành lập ngày 10/11/2000, trụ sở chính tại đường Nguyễn Tất Thành (phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Ảnh: Dân Việt Doanh nghiệp này hoạt động đa lĩnh vực, như: Thi công xây dựng công trình; đầu tư khu du lịch sinh thái; đầu tư kinh doanh điện gió; xử lý, tiêu hủy rác không độc hại và độc hại. Ảnh: Báo giao thông Khi mới thành lập, vốn điều lệ ban đầu của công ty là 7 tỷ đồng với hơn 15 cán bộ công nhân viên. Ảnh: TTXVN Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24