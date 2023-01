Chứng khoán ngày 12/1: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua TCB với giá mục tiêu 93.230 đồng/cp



CTCK ACB (ACBS): Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, VCB) vừa công bố lợi nhuận trước thuế sơ bộ của ngân hàng mẹ năm 2022 tăng 39% so với mức thực hiện năm 2022, hoàn thành 119% kế hoạch cả năm của ban lãnh đạo.

Điều này tương ứng với lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ năm 2022 là 36,9 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế quý 4/2022 đạt khoảng 12,5 nghìn tỷ đồng (tăng 68% so với quý trước/tăng 58% so với cùng kỳ). Sự gia tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh của tín dụng.

Cho vay của VCB năm 2023 tăng 19%, cao hơn mức tăng trưởng chung của ngành là 14,5%. Cho vay khách hàng tổ chức tăng 18,5%, tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tăng tăng 19,4%.

Tiền gửi của khách hàng tăng tăng 9,1%. NIM năm 2022 đạt 3,51% (tăng 24 điểm cơ bản). Thu nhập ngoài lãi ròng của công ty mẹ tăng tăng 9,2%, hoàn thành 108,7% mục tiêu cả năm.

Dựa trên con số đó, ACBS ước tính thu nhập ngoài lãi trong quý 4/2022 đạt 961 tỷ đồng (giảm 52% so với quý trước và giảm 46% so với cùng kỳ).

Ngân hàng đã báo cáo tổng nợ xấu là 7,7 nghìn tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu là 0,67% (giảm 13 điểm cơ bản so với quý trước và tăng 3 điểm cơ bản so với cùng kỳ) trong quý 4/2022. Tỷ lệ LLR tăng lên 465% (tăng 63 điểm cơ bản so với quý trước và tăng 41 điểm cơ bản so với cùng kỳ). VCBS cho rằng đây là mức cao nhất trong ngành. ROAA sơ bộ là 1,84% và ROAE là 24,3% vào năm 2022.

Cổ phiếu VCB đang giao dịch tương ứng với P/B dự phóng năm 2023 là 2,4 lần. ACBS vẫn xem VCB là ngân hàng chất lượng nhất tại, và duy trì khuyến nghị mua đối với VCB với giá mục tiêu 93.230 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua GEG với giá mục tiêu 23.000 đồng/cp

CTCK Phú Hưng (PHS) : Sang năm 2023, PHS kỳ vọng doanh thu thuần của GEG sẽ tăng đáng kể, ước đạt 2.686 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, song lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 426 tỷ đồng, tương ứng giảm 8,65%.

Kể từ quý 1/2022, biên lợi nhuận gộp của GEG đã giảm sút do chi phí khấu hao tăng lên sau khi hoàn thành các nhà máy điện mới vào cuối năm 2021. Ngoài ra, biên lợi nhuận ròng cũng bị hao mòn do chi phí lãi vay tăng đột biến (tăng 72% so với cùng kỳ). Đây là kết quả của việc tăng đáng kể các khoản vay (tăng 20%) để tài trợ cho các dự án điện đang triển khai.

Do đó, PHS cho rằng tác động trên sẽ kéo dài đến năm 2023, khi đó biên lợi nhuận gộp và biên suất lợi nhuận ròng sẽ giảm xuống lần lượt là 53% và 16% trong năm 2023.

Dẫu vậy, PHS kỳ vọng sản lượng và doanh thu của GEG sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2023, nhờ nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 sắp đi vào hoạt động; dự kiến sẽ có giá bán thấp hơn khoảng 15% so với FIT trước đây và mang lại doanh thu tăng thêm 520 tỷ đồng trong năm 2023.

Ngoài ra, GEG đang đẩy nhanh phát triển dự án điện gió mới VPL2 có tổng công suất 30MW vào năm 2023, cùng với Tân Phú Đông 1, cả hai sẽ tăng gấp đôi công suất điện gió lắp đặt hiện tại sau khi hoàn thành và sẽ đóng góp hơn 670 tỷ đồng vào tổng doanh thu thuần của Công ty vào năm 2024.

Đánh giá dựa trên tiềm năng của Công ty, PHS đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu GEG với giá hợp lý 23.000 đồng/cp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rủi ro đến từ khả năng thanh toán phát sinh do đòn bẩy tài chính lớn và sự thay đổi bất lợi trong chính sách điều hành của Chính phủ. Ngoài ra, rủi ro suy thoái kinh tế ngày càng rõ nét.

Khuyến nghị mua GMD với giá mục tiêu 58.000 đồng/cp

CTCK Agribank (Agriseco) : Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) mới đây đã thông qua kế hoạch thoái vốn 85% cổ phần tại cảng Nam Hải Đình Vũ (NHĐV).

Agriseco kỳ vọng GMD sẽ có lợi nhuận đột biến từ thoái vốn cảng Nam Hải Đình Vũ. Đây là một trong những cảng chính của GMD ở khu vực phía Bắc với sản lượng gần 600.000 TEUs/năm. Trong năm 2021, cảng NHĐV đạt doanh thu gần 650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 212 tỷ đồng và đã hoạt động gần như 100% công suất.

Khi thoái vốn tại cảng NHĐV, GMD có thể ghi nhận lợi nhuận đột biến từ bán tài sản. Mặc dù chưa có thông tin chính xác về mức giá bán cảng NHĐV, nhưng chúng tôi ước tính GMD có thể bán cảng này và thu về khoảng 2.000 tỷ đồng (tương ứng với p/e khoảng 10 lần) và ghi nhận lợi nhuận đột biến cho doanh nghiệp.

Theo Agriseco, ngành cảng biển sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2023 do suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng hàng hóa và container cập cảng.

Thoái vốn tại NHĐV giúp GMD ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến và cải thiện tính hình tài chính hiện nay. GMD sẽ có thêm nguồn lực để hoàn thiện dự án cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 và Gemalink giai đoạn 2 mà không cần huy động thêm vốn vay quá nhiều.

Agriseco kỳ vọng cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 đạt hiệu suất cao sau khi vận hành. Hiện nay cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 đang trong quá trình xây dựng và có thể vận hành từ quý I/2023 với công suất khoảng 500.000 TEUs/năm.

Agriseco đánh giá việc GMD thoái vốn tại cảng NHĐV có thể giúp cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 nhanh chóng đạt hiệu suất cao hơn khi được nhận một phần khối lượng hàng hóa điều chuyển từ cảng NHĐV sang.

GMD ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng ấn tượng nhờ cảng Gemalink vận hành với hiệu suất cao. Mặc dù năm 2023 còn nhiều khó khăn do suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhưng GMD đã có những thay đổi rất linh hoạt để đảm bảo lợi nhuận cũng như dòng tiền trong giai đoạn tới.

Agriseco đánh giá khả quan và khuyến nghị mua cổ phiếu GMD với giá mục tiêu là 58.000 đồng/cổ phiếu.