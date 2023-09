Chứng khoán ngày 11/9: Vì sao nên tăng tỷ trọng NBC?

NBC (Khuyến nghị Tăng tỷ trọng): Giai đoạn kinh doanh ổn định, định giá hấp dẫn

Chứng khoán Mirae Asset : Chuyển đổi từ khai thác than lộ thiên sang hầm lò. NBC là một trong số các công ty thuộc sở hữu của Tập đoàn Công Nghiệp Than – Khoán sản Việt Nam (Vinacomin), khai thác chế biến, sản xuất và kinh doanh than và các loại khoảng sản. Giai đoạn trước 2015 công ty là doanh nghiệp chuyên khai thác than lộ thiên, năm 2015 đánh dấu 1 bước thay đổi lớn khi NBC bắt đầu kế hoạch xây dựng hầm lò để khai thác nguồn “vàng đen” trong long đất. Việc chuyển đổi này đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu rất lớn đối với các doanh nghiệp ngành than.

Lợi nhuận đã tạo đáy. Sau khi chuyển đổi hình thức khai thác, chi phí đầu tư hầm lò đã tạo sự thay đổi lớn trong bảng cân đối của NBC. Tỷ lệ nợ vay từ mức tương đương vốn chủ sở hữu (VCSH) vào năm 2014 đã tăng vọt lên mức đỉnh điểm hơn 6 lần VCSH (2019) và hiện tại tỷ lệ này đã giảm về mức 4 lần. Áp lực lãi vay theo đó cũng tăng nhiều lần và năm 2022 NBC đang phải trả hơn 160 tỷ đồng lãi vay. Ảnh hưởng trên đã kéo lợi nhuận hàng năm của công ty giảm từ mức 80 – 100 tỷ dồng về vùng 30 – 40 tỷ đồng. Năm 2022 NBC ghi nhận mức LNST đạt 47 tỷ đồng, EPS tương ứng đạt 1.270 đ/cp.

NBC đang trong giai đoạn tăng trưởng ổn định. Hoạt động khai thác hầm lò đã đi vào ổn định, công ty luôn hoàn thành kế hoạch sản lượng cùng với việc giá than thế giới đang ở mức cao (so với giai đoạn 2010 – 2019) là 2 yếu tố quan trọng giúp NBC có kết quả khả quan trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra chúng tôi nhận thấy một số yếu tố tích cực từ kết quả kinh doanh nửa đầu năm:

1. LNST nửa đầu năm đạt 35,5 tỷ đồng tăng trưởng 119% svck

2. Dòng tiền từ HĐKD thặng dư 478 tỷ đồng và công ty đang tích cực trả ròng hơn 465 tỷ đồng nợ vay. Nợ dài hạn hiện còn 537 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 1.826 tỷ đồng cuối 2019.

Là một doanh nghiệp thường có điểm rơi lợi nhuận vào nửa cuối năm, kết hợp các yếu tố trên chúng tôi kỳ vọng NBC ít nhất sẽ duy trì kết quả kinh doanh tương tự nửa đầu năm, theo đó năm 2023 NBC có thể ghi nhận 72 tỷ đồng LNST, EPS khoảng 2.000 đ/cp.

Cổ phiếu đang có mức định giá thấp. Kỳ vọng KQKD đang trên đà tăng trưởng, chúng tôi nhận thấy mức P/E (TTM) 6,75 lần và P/B gần 1 lần như hiện nay của NBC khá hấp dẫn. Theo kỳ vọng của chúng tôi mức P/E và P/B cuối năm 2023 của NBC sẽ tiếp tục giảm về lần lượt 6,2 lần và 0,86 lần.

BSR (Khuyến nghị Mua): KQKD đã chạm đáy trong quý 2

Chứng khoán KB VN : Doanh thu 1H2023 của BSR giảm mạnh 22% yoy do giá dầu Brent thấp hơn 24% so với mức nền cao cùng kỳ, tác động tiêu cực đến giá bán các sản phẩm của BSR. Crack spread các sản phẩm tại châu Á giảm sâu so với mức nền cao cùng kỳ do (1) Mức tiêu thụ của thị trường Trung Quốc yếu hơn kỳ vọng và (2) Các nhà máy lọc dầu trong khu vực đạt hiệu suất cao từ cuối năm 2022, khiến lợi nhuận gộp của BSR giảm sâu 76% yoy.

Kỳ vọng giá dầu Brent sẽ duy trì ở mức trên 80 USD/thùng đến hết năm 2023 xét theo hành động gia hạn cắt sản lượng của OPEC+. Chúng tôi duy trì quan điểm rằng crack spread các sản phẩm xăng RON 95, 92 và Jet A1 tại châu Á sẽ diễn biến tích cực trong 2H2023 do (1) nhu cầu tăng cao trong mùa du lịch và (2)Trung Quốc gỡ bỏ hoàn toàn các giới hạn đường bay quốc tế. Crack spread dầu Diesel có tiềm năng hồi phục khi các chỉ số vĩ mô của Mỹ và châu Âu cải thiện so với 1H2023.

Theo quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia được phê duyệt trong tháng 7/2023, Việt Nam sẽ xây mới 1-2 kho dự trữ dầu thô tại các khu vực gần nhà máy lọc dầu với tổng công suất 1-2 triệu tấn dầu thô. Chúng tôi kỳ vọng nguồn dầu thô đầu vào của BSR sẽ được ổn định cả về giá và sản lượng trong dài hạn nếu kho dự trữ dầu thô được xây dựng tại khu vực Dung Quất.

Dựa trên định giá FCFF, và P/B chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu BSR. Giá mục tiêu là 24,100 VNĐ/cổ phiếu, tương đương mức upside 16.4% so với giá tại ngày 07/09/2023. Chúng tôi nâng giá mục tiêu so với báo cáo cập nhật gần nhất để phản ánh diễn biến crack spread dầu Diesel tích cực hơn so với kỳ vọng.

MSN (Khuyến nghị Khả quan): WCM dự kiến phục hồi tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau năm 2023

Chứng khoán VietCap : Chúng tôi điều chỉnh giảm 1% giá mục tiêu và hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN cho CTCP Tập đoàn Masan (MSN) do giá cổ phiếu đã tăng khoảng 13% trong 3 tháng qua.

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm 16% dự báo tổng EBITDA giai đoạn 2023-2024 cho Phúc Long (PL) để phản ánh HĐKD kém tích cực trong nửa đầu năm 2023. Mức giảm này một phần được bù đắp bởi mức tăng 7% trong định giá của chúng tôi cho WinCommerce (WCM) do chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tổng LNST giai đoạn 2025-2029 thêm 7%. Chúng tôi cho rằng kế hoạch nâng cấp của hàng của WCM trong giai đoạn 2023-2024 sẽ mang lại KQKD tích cực hơn trong trung hạn.

Chúng tôi duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng của các doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu với phạm vi hoạt động rộng khắp của MSN, những doanh nghiệp này sẽ hưởng lợi từ tăng trưởng tiêu dùng tại Việt Nam trong dài hạn. Trong giai đoạn 2024-2025, chúng tôi kỳ vọng chi tiêu cho tiêu dùng sẽ tăng mạnh và bối cảnh kinh tế thuận lợi hơn. Chúng tôi dự báo tăng trưởng LN từ HĐKD của MSN lần lượt là 50%/17% trong các năm 2024/2025, sau khi giảm 6% trong năm 2023, chủ yếu là do chúng tôi kỳ vọng việc nâng cấp cửa hàng của WCM sẽ mang lại kết quả tích cực.

Yếu tố hỗ trợ: Sức tiêu dùng tại Việt Nam phục hồi sớm hơn dự kiến; các thương vụ chiến lược sẽ hỗ trợ tăng thanh khoảng và giảm tỷ lệ đòn bẩy trong tương lai.