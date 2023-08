Chứng khoán ngày 11/8: PC1, PAN và SAB được khuyến nghị gì?

PC1 (Khuyến nghị Phù hợp thị trường): Lợi nhuận dự kiến giảm trong năm 2023 nhưng phục hồi mạnh trong năm 2024



Chứng khoán VietCap (VCSC) : Chúng tôi điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu nhưng duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường cho CTCP Tập đoàn PC1 (PC1).

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu do chúng tôi giảm 5% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 (tương ứng -29%/-19%/-17%/+6%/+8% cho các năm 2023/24/25/26/27F) do (1) chúng tôi điều chỉnh giảm giả định hiệu suất hoạt động của mảng thủy điện từ 39%-42% xuống 28%-32% trong giai đoạn 2023-2025 khi KQKD 6 tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự kiến và chúng tôi dự phóng HĐKD mảng thủy điện yếu trong giai đoạn 2024-2025 do điều kiện thời tiết El Niño và (2) chúng tôi điều chỉnh giảm giả định biên lợi nhuận gộp cho KCN Nomura từ 35% xuống 23%-25% trong giai đoạn dự báo để phản ánh KQKD 6 tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự kiến.

Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 giảm 23% YoY chủ yếu do (1) lợi nhuận gộp mảng thủy điện giảm 40% YoY, (2) lợi nhuận gộp mảng xây lắp điện giảm 24% YoY và (3) chi phí lãi vay tăng mạnh 46% YoY, ảnh hưởng khoản đóng góp của công ty khai thác niken (PC1 nắm giữ 51% cổ phần) và KCN Nomura (PC1 nắm giữ 70% cổ phần) cũng như lợi nhuận gộp cao hơn so với cùng kỳ từ mảng điện gió.

Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 sẽ tăng gần gấp đôi YoY so với mức cơ sở thấp của năm 2023 nhờ đà phục hồi mạnh của mảng xây lắp điện và nhà máy khai thác niken vận hành cả năm.

Theo quan điểm của chúng tôi, PC1 có định giá hợp lý với P/E dự phóng các năm 2023/2024 lần lượt là 23,5 lần và 11,8 lần.

Rủi ro: Doanh thu mảng xây lắp điện năm 2024 thấp hơn dự kiến.

Yếu tố hỗ trợ: Lợi nhuận từ mảng khai thác niken và mảng thủy điện/điện mặt trời cao hơn dự kiến.

PAN (Khuyến nghị Mua): Hưởng lợi từ giá lúa gạo tăng cao và nhu cầu thuỷ sản hồi phục ở nửa cuối năm

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) : Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PAN trong 6 tháng đầu năm đạt lần lượt là 5.597 và 267 tỷ VND, giảm lần lượt là 13% và 33% yoy. Trong đó, mảng thủy sản có sự giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái do năm nay bước vào thời kỳ thấp điểm của ngành, hàng tồn kho ở các nước nhập khẩu chính vẫn đang còn dư nhiều, đồng thời nhu cầu bị suy yếu do ảnh hưởng của lạm phát. Mảng nông nghiệp và thực phẩm sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ do 6 tháng đầu năm đang là mùa vụ thấp điểm.

Triển vọng:

(1) Giá lúa gạo duy trì ở mức cao, cùng điều kiên thời tiết ôn hòa hơn các quốc gia khác tạo lợi thế cho các doanh nghiệp sản xuất nông sản ở Việt Nam.

(2) Nhu cầu tiêu thụ thủy sản sẽ trở lại ở nửa cuối năm 2023 là động lực cho giá cá tra và tôm hồi phục dần từ quý 3.

(3) Sản lượng của FMC sẽ được cải thiện đáng kể trong thời gian tới nhờ mở rộng vùng nuôi và xây dựng các nhà máy mới.

(4) Mảng bánh kẹo có khả năng đem về nhiều doanh thu trong quý 3 khi Trung Thu đến gần.

Rủi ro:

(1) Thiếu hụt nguồn cung ngũ cốc trên toàn cầu khiến chi phí chăn nuôi tăng cao.

(2) Tồn kho cá tra và tôm vẫn đang ở mức cao, khiến giá các mặt hàng thủy sản vẫn đang duy trì ở mức thấp. (3) Diễn biến thời tiết thất thường ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng các mặt hàng nông sản.

(4) Giá đường tăng cao ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của mảng bánh kẹo.

Khuyến nghị: Chúng tôi ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu PAN là 32.683 đồng/cổ phiếu dựa trên phương pháp FCFF và so sánh hệ số EV/EBITDA. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PAN.

SAB (Khuyến nghị Khả quan): Doanh thu yếu, chi phí tăng trong Q2/2023

Chứng khoán SSI : Chúng tôi đã tham dự cuộc họp với chuyên viên phân tích do SAB tổ chức vào ngày 3/8/2023 để cập nhật về kết quả kinh doanh Q2/2023 và triển vọng về doanh thu trong nửa cuối năm 2023, đồng thời hiểu rõ hơn về bối cảnh cạnh tranh hiện tại. Trong Q2/2023, SAB đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 8,3 nghìn tỷ đồng (-7,7% svck và +33,8% so với quý trước) và 1,2 nghìn tỷ đồng (-32,5% svck và +20,6% so với quý trước), phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

Kết quả kinh doanh quý 2 phản ánh rõ như cầu tiêu dùng yếu, cùng với việc thực thi chặt chẽ Nghị định 100. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, công ty sẽ rất khó đạt được các kế hoạch trong năm do nhu cầu trong nước phục hồi chậm hơn dự kiến. Tuy nhiên, điểm sáng là thị phần đã tăng trở lại kể từ kỳ nghỉ Tết, làm giảm khoảng cách thị phần giữa SAB và đối thủ cạnh tranh chính.

Trong năm 2023, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 33,1 nghìn tỷ đồng (-5,3% svck) và 4,9 nghìn tỷ đồng (-11% svck); lần lượt thấp hơn 10% và 15% so với ước tính trước đây của chúng tôi.

Trong năm 2024, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 36,2 nghìn tỷ đồng (+9,2% svck) và 5,7 nghìn tỷ đồng (+16,5% svck).