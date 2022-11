Chứng khoán ngày 1/11: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua DXS với giá mục tiêu 25.700 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : DXS báo cáo KQKD quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-19% QoQ & +18% YoY) - với thị trường miền Trung chiếm 48% tổng doanh thu – và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 120 tỷ đồng (-31% QoQ & -29% YoY).

VCSC cho rằng KQKD thấp hơn so với quý trước do giao dịch trên thị trường nhà ở chững lại do dư địa tăng trưởng tín dụng cho bất động sản bị hạn chế, bên cạnh việc lãi suất tăng trong thời gian gần đây.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của DXS tăng 6% YoY đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, nhưng LNST sau lợi ích CĐTS giảm 26% YoY còn 419 tỷ đồng chủ yếu do chi phí SG&A tăng 48% YoY lên 1,1 nghìn tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng 53% YoY lên 83 tỷ đồng do số dư nợ vào cuối quý 3/2022 cao hơn, đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (+137% so với đầu năm). Tính đến cuối quý 3/2022, tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của DXS đã tăng lên 19,2% so với mức -8,5% vào cuối năm 2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, thị trường miền Bắc đóng góp 40% doanh thu, tiếp theo là thị trường miền Trung với 36%; thị trường miền Nam chiếm phần còn lại. Cơ cấu giữa doanh thu môi giới toàn diện và môi giới truyền thống là khoảng 62%/38% trong 9 tháng đầu năm 2022 với tỷ trọng đóng góp của dịch vụ môi giới toàn diện cao hơn tại thị trường miền Trung.

Về LNST 9 tháng đầu năm 2022, thị trường miền Bắc đóng góp 44%, thị trường miền Trung đóng góp 40% và thị trường miền Nam đóng góp 16%.

LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2022 của DXS chỉ hoàn thành 43% dự báo cả năm là 973 tỷ đồng (tăng 81% so với mức cơ sở thấp của năm 2021).

Do DXS là một công ty môi giới bất động sản, VCSC cho rằng hoạt động kinh doanh của công ty có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự chững lại của giao dịch bất động sản và sự trì hoãn việc mở bán dự án, do đó dẫn đến rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 1/11?

Khuyến nghị mua LHG với giá mục tiêu 61.900 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Long Hậu (LHG) công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu tăng 242% YoY lên 178 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 309% YoY lên 83 tỷ đồng. VCSC lưu ý KQKD quý 3/2021 là mức cơ sở tương đối thấp do LHG không ghi nhận bất kỳ doanh thu bán đất KCN nào.

LHG ghi nhận 119 tỷ đồng doanh thu bán đất KCN trong quý 3 /2022 so với không có doanh thu này trong quý 3/2021. Lưu ý rằng LHG chưa công bố chi tiết về diện tích và giá bán trung bình (giá bán trung bình - ASP).

Đáng chú ý, biên LN gộp doanh thu bán đất KCN trong quý 3/2022 đạt 58% so với chỉ 18% trong quý 2/2022 và 28% trong 6 tháng đầu năm 2022.

VCSC cho rằng biên LN gộp trong quý 3/2022 phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp bất thường trong quý 2/2022 do ghi nhận một lần điều chỉnh chi phí tăng cho diện tích đã cho thuê lũy kế của KCN Long Hậu 3.1 (LH3.1) trong quý sau khi điều chỉnh chi phí phát triển đã được cổ đông thông qua tại ĐHCĐ tháng 4/2022 của LHG.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu của LHG giảm 27% YoY còn 526 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 37% YoY còn 172 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 62% và 68% dự báo cả năm. VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận năm 2022 của chúng tôi, khi cho rằng LHG vẫn có dư địa mạnh mẽ cho lợi nhuận quý 4/2022 sau khi ghi nhận dòng tiền HĐKD tích cực.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (CFO) trong 9T 2022 vượt kỳ vọng và đạt 262 tỷ đồng, chiếm 96% dự báo cả năm 2022. Tính đến cuối quý 3/2022, số dư tiền mặt ròng của LHG đạt 1,1 nghìn tỷ đồng so với 891 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Khuyến nghị mua GAS với giá mục tiêu 141.900 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Khí Việt Nam (GAS) công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu đạt 24,3 nghìn tỷ đồng (+31,2% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (+25,3% YoY) được hỗ trợ từ giá khí đầu ra cao hơn và nhu cầu khí phục hồi.

Giá dầu nhiên liệu (FO) trung bình – thước đo tiêu chuẩn cho giá khí đốt của Việt Nam - tăng 9,9% YoY trong quý 3/2022. Ngoài ra, giá LPG trung bình tăng 12,0% YoY trong quý 3/2022. VCSC ước tính sản lượng tiêu thụ trong quý 3/2022 của GAS tăng 11,8% YoY nhờ nhu cầu phục hồi 31,7% YoY từ các khách hàng công nghiệp, trong khi nhu cầu từ các nhà máy điện và phân bón đi ngang.

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022) tăng 33,8% YoY và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 72,1% YoY, mà VCSC cho rằng là do giá khí đầu ra tăng và doanh thu hoạt động tài chính cao hơn, bù đắp cho chi phí tài chính tăng.

Doanh thu và LNST 9T 2022 hoàn thành 85,6% và 85,2% dự báo cả năm tương ứng. Hiện tại, VCSC giả định giá dầu Brent trung bình là 95 USD/thùng cho năm 2022, tương ứng giá dầu thô sẽ thấp hơn trong quý 4/2022 so với quý 3/2022.

Mặt khác, ước tính tăng trưởng sản lượng sẽ đạt 35% so với quý trước (QoQ) trong quý 4/2022. Mặc dù sản lượng khí 9T 2022 chỉ hoàn thành 68,8% dự báo cả năm, VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể về giả định về sản lượng. Do đó, VCSC dự báo LNST hiện tại sẽ tăng nhẹ so với dự báo LNST do thu nhập từ lãi cao hơn dự kiến.