Chứng khoán 18/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HDG

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi cho rằng sự phục hồi kết quả kinh doanh của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG), tác động tích cực từ việc chính thức mở bán giai đoạn 3 Charm Villas, và thông tin về Dự thảo thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại đối với đất khác sẽ là động lực cho giá cổ phiếu trong thời gian sắp tới.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho HDG, mức giá mục tiêu 35.800 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 22,6%).

Rủi ro: Tiến độ mở bán/bàn giao tại Charm Villas, thủ tục pháp lý các dự án bất động sản nối tiếp chậm hơn dự kiến; hướng xử lý chính thức nghiêm trọng hơn đối với 2 dự án Điện mặt trời.

Cổ phiếu Hà Đô dược khuyến nghị

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu KDH

CTCK BIDV (BSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KDH của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền và nâng giá mục tiêu lên 44.500 đồng/CP (tăng 16,2% so với giá mục tiêu cũ, tương đương upside +18.4%) mặc dù điều chỉnh giảm 16% dự phóng lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiếu số năm 2024 chủ yếu phản ánh việc hạ tỷ lệ chiết khấu tại KDC Tân Tạo và Phong Phú 2 vì triển vọng “mở khóa” quỹ đất trên trở nên rõ ràng hơn.

Năm 2024, do điều chỉnh kỳ vọng về tiến độ triển khai tại Emeria & Clarita, BSC giảm 16% dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiếu số, lần lượt đạt 3.827 tỷ đồng (tăng 83% so với năm trước) và 874 tỷ đồng (tăng trưởng 17%) đến từ bàn giao The Privia và các sản phẩm còn lại tại Classia.

Luận điểm đầu tư dành cho KDH, đó là triển vọng lợi nhuận 2023-2026 ghi nhận mức tăng trưởng 52% CAGR. Chúng tôi tin rằng KDH sẽ là một trong những doanh nghiệp có khả năng tận dụng lợi thế về (1) 493ha quỹ đất ở tại TP HCM, (2) nền tảng tài chính vững chắc (Nợ ròng/tổng tài sản là 9,9%) và (3) năng lực triển khai đã được chứng minh để “vươn mình” trong pha phục hồi của chu kỳ ngành bất động sản.

Thêm vào đó, khả năng triển khai hai đại dự án Khu dân cư Tân Tạo và Khu đô thị Phong Phú 2 rõ ràng hơn nhờ sự chủ động về nguồn vốn và chiến lược hợp tác tại cấp độ dự án với đối tác ngoại.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu REE

CTCK BIDV (BSC)

Chúng tôi nâng khuyến nghị mua với cổ phiếu REE của CTCP Cơ điện lạnh, giá mục tiêu năm 2024 là 75.300 đồng/CP (upside 19% so với giá đóng cửa ngày 14/03/2024, bao gồm 1.8% tỷ suất cổ tức) dựa trên phương pháp định giá từng phần SoTP.

BSC điều chỉnh tăng giá mục tiêu lên mức 75.300 đồng/CP từ mức 65.600 đồng/CP (tăng 15%) so với báo cáo trước chủ yếu do điều chỉnh một số giả định quan trọng sau: Định giá mảng năng lượng tăng 13%. WACC tại các nhà máy điện giảm từ 1.5 đến 2 điểm % với môi trường lãi suất thấp;

Bên cạnh đó, định giá mảng văn phòng tăng 16%. 1) thay đổi phương pháp định giá tòa nhà Etown 6 từ giá trị sổ sách sang phương pháp tỷ lệ hoàn vốn và 2) tỷ suất lợi nhuận yêu cầu giảm từ mức 7.0% xuống mức 6.5% do môi trường lãi suất thấp.