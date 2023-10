Chủ dự án An Phú Center Point báo lỗ 6 tháng, vẫn gánh nợ trái phiếu

Trước đó, năm 2021, An Phú Cần Thơ vẫn có lãi 3,5 tỷ đồng và năm 2022 lãi tăng mạnh lên hơn 9 tỷ đồng.

Dù vậy, tại thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của An Phú Cần Thơ vẫn tăng nhẹ lên 330,7 tỷ đồng. Trong kho đó nợ phải trả cũng tăng lên 274 tỷ đồng, riêng dư nợ trái phiếu chiếm hơn 99 tỷ đồng.



Tình hình tài chính 6 tháng 2023 của An Phú Cần Thơ An Phú Cần Thơ hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại TP Cần Thơ. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Vương Xuân Vũ.