Chồng tỷ phú của ca sĩ Hà Phương giàu cỡ nào?

Gần đây, thông tin ca sĩ Hà Phương và chồng là tỷ phú Chính Chu chia tay xuất phát từ một bài báo trên trang Daily Mail (Anh) thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, phía ca sĩ Hà Phương khẳng định cô và chồng vẫn đang sống hạnh phúc. Ảnh: Dân Việt Tỷ phú Chính Chu từng được báo Mỹ đặt cho biệt danh "Người đàn ông đáng gờm" của phố Wall. Giới kinh doanh người Việt sống tại Mỹ đánh giá ông là một trong những doanh nhân thành công bậc nhất. Ảnh: Bloomberg Chồng ca sĩ Hà Phương từng là giám đốc điều hành Blackstone Group - tập đoàn quản lý đầu tư thay thế hàng đầu thế giới, nơi từng thực hiện nhiều thương vụ thành công. Theo The Richest, ước tính tài sản của vị đại gia người Mỹ gốc Việt đã đạt 1,1 tỷ USD từ nhiều năm trước. Ảnh: FBNV Dưới sự điều hành của tỷ phú Chính Chu Blackstone hoàn thành nhiều thương vụ thâu tóm lớn như vụ mua lại Ondeo Nalco trị giá 4,2 tỷ USD; vụ thâu tóm tập đoàn hóa chất Celanese của Đức với giá 3,8 tỷ USD. Ảnh: Vietnamnet Dưới thời tỷ phú Chính Chu, Blackstone còn chi 26 tỷ USD mua lại 1 trong 10 chuỗi khách sạn xa hoa nhất thế giới - Hilton - với những khu nghỉ dưỡng trong mơ như Beverly Hilton, Hilton Athens, Hilton San Francisco, Hilton New York... Ảnh: Luxuo Tỷ phú gốc Việt còn gây xôn xao khi hi 34,3 triệu USD để mua trọn tầng 89, một nửa tầng 90 tại tháp "chọc trời" Trump World Tower. Ảnh: Internet Căn penthouse của gia đình ca sĩ Hà Phương rộng gần 1.400 m2, chứa tổng cộng 34 căn phòng, trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Ảnh: Facebook Ngoài ra, vợ chồng Hà Phương - Chính Chu còn sở hữu căn biệt thự đồ sộ như lâu đài. Ảnh: Internet Không dừng lại ở bất động sản, vợ chồng tỷ phú Chính Chu liên tục tậu những siêu xe giá đắt đỏ, thậm chí còn di chuyển bằng phi cơ riêng. Ảnh: Facebook Chưa hết, vợ tỷ phú Chính Chu thường ít khi diện hàng hiệu đắt tiền nhưng đã dùng thì đều là sản phẩm đẳng cấp. Trong ảnh là trang sức ngọc trai có giá 1,2 tỷ đồng được Hà Phương diện trong một sự kiện. Ảnh: Dân Việt Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Hà Phương tiết lộ, hầu hết trang sức, giày dép, túi xách của Hà Phương đều do chồng mua tặng. Ảnh: FBNV Thậm chí, tỷ phú gốc Việt còn dành tặng Hà Phương nhà hát xây ngay trong biệt thự của 2 vợ chồng. Ảnh: FBNV Bên cạnh kinh doanh, tỷ phú Chính Chu cũng là một nhà từ thiện. Hà Phương và chồng đang có 2 quỹ từ thiện với hàng triệu USD để giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Ảnh: Vietnamnet Video: Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

