Chim ưng quý hiếm khiến đại gia vung 2,3 tỷ để sở hữu

Một con chim ưng Canada đẹp hiếm có đã được bán giá 93.347 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) tại Cuộc đấu giá những người nuôi chim ưng quốc tế, khiến nó trở thành con chim ưng đắt nhất từng được bán tại cuộc đấu giá, theo Arab News. Ảnh: BNA Cuộc đấu giá bắt đầu ở mức 66.676 USD, cuối cùng sau một cuộc cạnh tranh gay gắt kéo dài khoảng nửa giờ, con chim đã được bán với giá 93.347 USD. Ảnh: Facebook Đó là chú chim ưng Farkh Gyrfalcon Super White (dưới một tuổi) từ trang trại "Jim Wilson Falcons" của Canada. Ảnh: BNA Theo hãng thông tấn Saudi Press Agency (SPA), con chim ưng Canada, dài 46cm và nặng 1,6kg. Ảnh: Bolnews Faris Al Faris, người phát ngôn của trang trại Canada, cho biết trang trại này sản xuất khoảng 300 con chim ưng hàng năm từ loài Gyrfalcon Canada và Siberia. Ảnh: About Birds Trang trại này được biết đến trên toàn thế giới nhờ những giống thuần chủng nhất kể từ cuối năm 1970 và là trang trại quốc tế đạt được vị trí đầu tiên trong các cuộc thi Al Mazayen (cuộc thi sắc đẹp chim ưng) và các cuộc đua nuôi chim ưng. Ảnh: About Birds Nuôi chim ưng là thú vui cổ xưa đã trở thành một ngành kinh doanh trị giá hàng triệu USD ở vùng Vịnh. Ảnh: About Birds Một số loài chim ưng nhanh nhất, đẹp nhất và thông minh nhất được bán với mức giá kỷ lục. Ảnh: About Birds Một con chim ưng quý hiếm khác từng được bán với giá 71.994 USD (tương đương 1,6 tỷ đồng). Ảnh: About Birds Con chim ưng Saker nặng 1,105 kg đến từ trang trại chim ưng Al Aradi ở Ả Rập Saudi. Ảnh: About Birds

