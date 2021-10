Chiêm ngưỡng công trình Việt duy nhất góp mặt giải “Oscar kiến trúc” thế giới

Mới đây, một công trình của Việt Nam, cũng là công trình kiến trúc duy nhất của nước ta đã được góp mặt trong hạng mục Display: Completed Buildings ở Liên hoan kiến trúc thế giới (WAF) 2021. Đó là công trình The Veil - White Palace ở đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM). Được ví von như giải “Oscar kiến trúc thế giới", WAF là sự kiện quốc tế thường niên danh giá trong lĩnh vực kiến trúc nhằm vinh danh những tác phẩm kiến trúc xuất sắc, nơi các kiến trúc sư tài năng từ mọi quốc gia cùng nhau kỷ niệm những thành tựu kiến trúc trên khắp thế giới. The Veil - White Palace Phạm Văn Đồng do kiến trúc sư Nghiêm Đình Toàn chủ trì thiết kế. Công trình Việt được lấy cảm hứng từ tấm mạng che mặt của cô dâu trong ngày cưới, vừa tạo độ sâu cho không gian bên trong, lại có phần bí ẩn và chút riêng tư khi nhìn từ bên ngoài. Ý tưởng này cũng giúp mở rộng tối đa khoảng không gian mở trước phần chính của công trình. Nhờ đó mà công trình gia tăng sự tương tác giữa mọi người trong không gian tổ chức sự kiện, hội nghị... Những tấm mạng che trong mờ mỏng manh đầy cảm xúc ôm lấy các đường dạo và tạo nếp cho công trình. Đường uốn lượn bên trong công trình kết hợp mặt trần tráng gương làm tăng gấp đôi chiều kích không gian, khiến không gian trở nên vô tận. Sảnh ballroom ấn tượng được phủ bởi gần 500 chiếc đèn.Công trình The Veil được hoàn thiện trong 11 tháng, không chỉ bảo đảm tối ưu chức năng, mà còn tạo nên nhiều giá trị nổi bật về cả thẩm mỹ, văn hóa. Với lối kiến trúc độc đáo, lãng mạn, đây là một trong những trung tâm sự kiện có nhiều người đến check-in, chụp ảnh tại TP.HCM. Nguồn ảnh: me+ architect Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

