Chiêm ngưỡng cặp me kiểng triệu đô của đại gia Đồng Tháp

Ông Nguyễn Phước Lộc (53 tuổi, ngụ tại TP Sa Đéc, Đồng Tháp) được mọi người biết đến với cặp cây me kiểng cổ nhất Việt Nam. Ảnh: Nông thôn Việt Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam được xác lập kỷ lục vào năm 2013. Đây vốn dĩ 2 cây kiểng thuộc 2 chủ nhân ở 2 huyện khác nhau. Ảnh: Vietnamnet Một cây ông Lộc mua từ nhà vườn ở Cái Bè năm 1993; còn một cây ông mua vào năm 1995 tại một nhà vườn ở Cai Lậy. Ảnh: Nông thôn Việt Cặp me cổ cao 6m, tán hình nón đường kính 3,5m, thế tứ diện sơn thủy. Ảnh: Baocantho Lúc mua, cặp me dù đã qua bàn tay chỉnh sửa nhưng về cơ bản chúng vẫn chưa cân xứng. Vì thế, ông Lộc phải dành thêm thời gian đến 6 năm chỉnh sửa, thay đổi dáng thế mới được hình dáng hài hòa như hiện tại. Ảnh: Dân trí Gốc cây me xù xì, nổi nhiều u cục. Ảnh: Dân trí Đường kính tán cây 3,5 m, bề hoành gốc 1,4 m. Ảnh: Vietnamnet Được sửa theo kiểu tứ diện sơn thủy, mỗi chi có 2 nhánh. Ảnh: Vietnamnet Cặp me kiểng cổ được ông định giá khoảng 1 triệu đô (khoảng 25 tỷ đồng). Ảnh: Nông thôn Việt Cặp me kiểng được nhiều người muốn sở hữu và trả giá nhưng ông chưa bán vì ông cho biết bản thân còn rất đam mê với cặp cây này. Ảnh: Vietnamnet Khoảng 3 tháng một lần, ông Lộc thuê người tỉa lá cho cặp me. Ảnh: VietnamnetNgắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

