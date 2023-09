Bật mí cặp me cổ nhất Việt Nam, trả 10 tỷ không bán

Anh Nguyễn Phước Lộc ở ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) được nhiều người biết đến khi sở hữu cặp me cổ nhất Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet Theo anh lộc, tuổi của cặp me cổ thụ hiện đã hơn 156 năm. Ảnh: Nông nghiệp Cặp me kiểng được anh Lộc mua tại tỉnh Tiền Giang vào năm 1993 với giá 40 triệu đồng. Ảnh: Nông nghiệp Sau khi mua về Đồng Tháp, anh Lộc mất nhiều năm chỉnh sửa, để cặp me có dáng thế độc đáo. Ảnh: Vietnamnet Thân cây me cao 6m, đường kính tán cây 3,5 m, bề hoành gốc 1,4 m, có dáng hình cây thông (nhỏ dần từ gốc đến ngọn). Ảnh: Người đưa tin Cặp me được sửa theo kiểu tứ diện sơn thuỷ, mỗi chi có 2 nhánh. Ảnh: Vietnamnet Gốc và rễ của cây to và hình dáng rất đẹp. Ảnh: Nông nghiệp Cặp me cổ quanh năm xanh tốt. Ảnh: Nông nghiệp Dù đã hơn 100 năm tuổi nhưng mỗi năm, cây vẫn ra hoa và đậu trái. Ảnh: Vietnamnet Năm 2013, cặp me của anh Lộc đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam“. Ảnh: VietnamnetNgắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

Anh Nguyễn Phước Lộc ở ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) được nhiều người biết đến khi sở hữu cặp me cổ nhất Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet Theo anh lộc, tuổi của cặp me cổ thụ hiện đã hơn 156 năm. Ảnh: Nông nghiệp Cặp me kiểng được anh Lộc mua tại tỉnh Tiền Giang vào năm 1993 với giá 40 triệu đồng. Ảnh: Nông nghiệp Sau khi mua về Đồng Tháp, anh Lộc mất nhiều năm chỉnh sửa, để cặp me có dáng thế độc đáo. Ảnh: Vietnamnet Thân cây me cao 6m, đường kính tán cây 3,5 m, bề hoành gốc 1,4 m, có dáng hình cây thông (nhỏ dần từ gốc đến ngọn). Ảnh: Người đưa tin Cặp me được sửa theo kiểu tứ diện sơn thuỷ, mỗi chi có 2 nhánh. Ảnh: Vietnamnet Gốc và rễ của cây to và hình dáng rất đẹp. Ảnh: Nông nghiệp Cặp me cổ quanh năm xanh tốt. Ảnh: Nông nghiệp Dù đã hơn 100 năm tuổi nhưng mỗi năm, cây vẫn ra hoa và đậu trái. Ảnh: Vietnamnet Năm 2013, cặp me của anh Lộc đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam“. Ảnh: Vietnamnet Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết