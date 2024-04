Chân dung đại gia “đồng nát” tậu siêu xe để ngắm cho vui

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin đại gia Nguyễn Vĩnh Thoan (sinh năm 1978 ở Nghệ An) tậu thêm siêu xe hàng chục tỷ. Trước đó, anh Thoan nổi tiếng khi xây tòa lâu đài trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Ảnh: Facebook Đại gia xứ Nghệ cho biết mới tậu thêm chiếc Lamborghini Huracan LP6 10-4. Chiếc xe này mua mới có giá khoảng 27 tỷ đồng. Tuy nhiên, chiếc xe anh Thoan mua lại của người khác. Ảnh: Facebook Vị đại gia cho biết mua xe này về chủ yếu để ngắm cho vui và muốn trải nghiệm tốc độ của nó. Ảnh: Facebook Anh Nguyễn Vĩnh Thoan (ở xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) được người dân trong vùng gọi là "đại gia đồng nát", vươn lên từ những ngày nghèo khổ và cực khó. Ảnh: Facebook Năm 14 tuổi, khi học đến lớp 7, vì hoàn cảnh gia đình nên anh phải nghỉ học, rong ruổi mưu sinh, buôn bán đồng nát khắp các tỉnh thành như: Hà Nội, Hà Tĩnh... hay ở các huyện của Nghệ An như: Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn...Ảnh: Facebook Năm 22 tuổi, anh kết hôn với cô gái cùng quê. Hai vợ chồng tiếp tục làm nghề đồng nát. Ảnh: Facebook Khi tích góp được ít tiền, năm 2004, vợ chồng anh Thoan mua lô đất ở bên quốc lộ 7, mở xưởng kinh doanh, thu mua sắt vụn, buôn bán phụ tùng ô tô các loại. Ảnh: Kinhtenongthon Doanh nghiệp của vợ chồng anh có hàng chục nhân công tay nghề cao nên ngoài buôn bán máy móc thiết bị, phụ tùng ô tô, còn làm sửa chữa. Ảnh: Kinhtenongthon Công việc kinh doanh hiệu quả, đem đến cho vợ chồng anh lợi nhuận ngày càng cao. Năm 2017, anh chi gần 1,2 tỷ đồng để mua 7.200m2 đất sát Quốc lộ 7 (cách nhà xưởng của anh 300 m). Ảnh: Facebook Năm 2020, anh xây dựng tòa lâu đài trăm tỷ, khiến mọi người ngỡ ngàng. Ảnh: Facebook Tòa lâu đài có diện tích sàn 400m2, xây theo kiểu lâu đài cổ châu Âu, gồm 3 tầng. Ảnh: Facebook Dù sở hữu tòa lâu đài hoành tráng nhưng vợ chồng đại gia Nguyễn Vĩnh Thoan vẫn rất khiêm tốn, vui vẻ, cởi mở với mọi người xung quanh. Anh chị cũng thường xuyên tham gia các công tác xã hội từ thiện, trung bình hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Facebook

