Chân dung 5 nữ Thống đốc ngân hàng quyền lực trên thế giới

Sáng 12/11, bà Nguyễn Thị Hồng trở thành nữ Thống đốc Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam. Từ năm 1951 đến nay, ngành ngân hàng đã có 14 Thống đốc, nhưng đều là nam giới. Ảnh: Vietnamnet. Bà Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 27/3/1968 tại Hà Nội, có bằng Thạc sỹ Kinh tế phát triển. Theo Ngân hàng Nhà nước, bà Hồng đã có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Ảnh: SBV. Bà Nguyễn Thị Hồng cũng đã là Phó thống đốc hơn 6 năm qua. Bà được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó thống đốc lần đầu vào tháng 8/2014, bổ nhiệm lại vào tháng 8/2019. Ảnh: Zing. Bà Nguyễn Thị Hồng là một trong số ít nữ Thống đốc Ngân hàng quyền lực trên thế giới hiện nay. Bà Christine Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí này kể từ tháng 9/2019. Ảnh: Invest. Bà Christine Lagarde sinh năm 1956 tại Thủ đô Paris, là một luật sư thành công người Pháp. Bà Christine Lagarde từng đảm nhiệm các cương vị quan trọng như cựu Bộ trưởng Bộ thương mại thời thủ tướng Dominique de Villepin và cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thời thủ tướng François Fillon. Ảnh: The National. Bà cũng có thời gian giữ chức Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm đương nhiệm của Pháp trước khi trở thành Bộ trưởng Tài chính Pháp - nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong các nước G8. Năm 2009, bà được tạp chí Financial Times bầu chọn là "Bộ trưởng tài chính xuất sắc nhất châu Âu”. Tháng 6/2011, bà Lagarde trúng cử Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) cho nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ 5/7/2011. Ảnh: Getty Image Ngày 17/9/2019, Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn bà Christine Lagarde là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), mở đường cho bà trở thành nữ Thống đốc đầu tiên. Bởi tất cả các đời Thống đốc trước đó của ECB đều là nam giới. Ảnh: Getty Image Bà Elvira Nabiullina - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga sinh ra ở Ufa, Bashkortostan năm 1963, trong một gia đình cơ bản tại Nga. Bà tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế vào năm 1986 và nhận bằng tiến sĩ năm 1990. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga trong giai đoạn 2007 - 2012. Ảnh: Getty Image Sau đó, bà được bổ nhiệm làm trợ lý tổng thống. Bà được đánh giá là một chuyên gia kinh tế chắc chắn. Năm 2013, bà Nabiullina được bổ nhiệm làm người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga, người phụ nữ thứ hai sau cựu Thống đốc Tatiana Paramonova giữ vị trí này. Ảnh: Getty Image Jorgovanka Tabaković - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Séc sinh năm 1960 tại Vushtrri, tốt nghiệp Khoa Kinh tế Đại học Pristina với danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất năm 1981. Ảnh: Getty Image Bà Jorgovanka Tabaković gia nhập Đảng cấp tiến Séc (SRS) năm 1992 trước khi được bầu chọn làm nghị sĩ Đảng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Sau cuộc bầu cử Quốc hội năm 2012, bà Tabaković nhanh chóng được bổ nhiệm giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Trung Ương và liên tục đảm nhiệm cương vị này từ đó đến nay. Ảnh: Getty Image Bà Nor Shamsiah nhậm chức Thống đốc của Ngân hàng Trung ương Malaysia từ ngày 1/7/2018. Ngoài ra, bà Nor Shamsiah còn giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Malaysia (còn gọi là Ngân hàng Negara Malaysia). Ảnh: Getty Image Bà Nor Shamsiah công tác tại Ngân hàng Trung ương Malaysia từ năm 1987 với nhiều vị trí khác nhau. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ Thống đốc, bà Nor Shamsiah từng có thời gian đảm nhiệm cương vị Phó Thống đốc Ngân hàng Trung Ương Malaysia giai đoạn 2010-2016 và Trợ lý Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn và Tiền tệ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Ảnh: Getty Image Video: Nợ xấu ngân hàng vẫn trong tầm kiểm soát. Nguồn: VTV24

Sáng 12/11, bà Nguyễn Thị Hồng trở thành nữ Thống đốc Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam. Từ năm 1951 đến nay, ngành ngân hàng đã có 14 Thống đốc, nhưng đều là nam giới. Ảnh: Vietnamnet. Bà Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 27/3/1968 tại Hà Nội, có bằng Thạc sỹ Kinh tế phát triển. Theo Ngân hàng Nhà nước, bà Hồng đã có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Ảnh: SBV. Bà Nguyễn Thị Hồng cũng đã là Phó thống đốc hơn 6 năm qua. Bà được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó thống đốc lần đầu vào tháng 8/2014, bổ nhiệm lại vào tháng 8/2019. Ảnh: Zing. Bà Nguyễn Thị Hồng là một trong số ít nữ Thống đốc Ngân hàng quyền lực trên thế giới hiện nay. Bà Christine Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí này kể từ tháng 9/2019. Ảnh: Invest. Bà Christine Lagarde sinh năm 1956 tại Thủ đô Paris, là một luật sư thành công người Pháp. Bà Christine Lagarde từng đảm nhiệm các cương vị quan trọng như cựu Bộ trưởng Bộ thương mại thời thủ tướng Dominique de Villepin và cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thời thủ tướng François Fillon. Ảnh: The National. Bà cũng có thời gian giữ chức Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm đương nhiệm của Pháp trước khi trở thành Bộ trưởng Tài chính Pháp - nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong các nước G8. Năm 2009, bà được tạp chí Financial Times bầu chọn là "Bộ trưởng tài chính xuất sắc nhất châu Âu”. Tháng 6/2011, bà Lagarde trúng cử Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) cho nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ 5/7/2011. Ảnh: Getty Image Ngày 17/9/2019, Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn bà Christine Lagarde là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), mở đường cho bà trở thành nữ Thống đốc đầu tiên. Bởi tất cả các đời Thống đốc trước đó của ECB đều là nam giới. Ảnh: Getty Image Bà Elvira Nabiullina - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga sinh ra ở Ufa, Bashkortostan năm 1963, trong một gia đình cơ bản tại Nga. Bà tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế vào năm 1986 và nhận bằng tiến sĩ năm 1990. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga trong giai đoạn 2007 - 2012. Ảnh: Getty Image Sau đó, bà được bổ nhiệm làm trợ lý tổng thống. Bà được đánh giá là một chuyên gia kinh tế chắc chắn. Năm 2013, bà Nabiullina được bổ nhiệm làm người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga, người phụ nữ thứ hai sau cựu Thống đốc Tatiana Paramonova giữ vị trí này. Ảnh: Getty Image Jorgovanka Tabaković - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Séc sinh năm 1960 tại Vushtrri, tốt nghiệp Khoa Kinh tế Đại học Pristina với danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất năm 1981. Ảnh: Getty Image Bà Jorgovanka Tabaković gia nhập Đảng cấp tiến Séc (SRS) năm 1992 trước khi được bầu chọn làm nghị sĩ Đảng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Sau cuộc bầu cử Quốc hội năm 2012, bà Tabaković nhanh chóng được bổ nhiệm giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Trung Ương và liên tục đảm nhiệm cương vị này từ đó đến nay. Ảnh: Getty Image Bà Nor Shamsiah nhậm chức Thống đốc của Ngân hàng Trung ương Malaysia từ ngày 1/7/2018. Ngoài ra, bà Nor Shamsiah còn giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Malaysia (còn gọi là Ngân hàng Negara Malaysia). Ảnh: Getty Image Bà Nor Shamsiah công tác tại Ngân hàng Trung ương Malaysia từ năm 1987 với nhiều vị trí khác nhau. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ Thống đốc, bà Nor Shamsiah từng có thời gian đảm nhiệm cương vị Phó Thống đốc Ngân hàng Trung Ương Malaysia giai đoạn 2010-2016 và Trợ lý Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn và Tiền tệ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Ảnh: Getty Image Video: Nợ xấu ngân hàng vẫn trong tầm kiểm soát. Nguồn: VTV24