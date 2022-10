Khám phá nhà ga Metro số 1 có mái che lớn nhất Việt Nam

Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) cho biết, ga Tân Cảng (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là nhà ga có quy mô lớn nhất so với 10 nhà ga trên cao với 4 làn tàu. (Ảnh: Dân Trí). Ga Tân Cảng nằm kế bên cầu Sài Gòn, gần sông Sài Gòn. Ga còn là điểm kết nối của tuyến metro số 1 và tuyến metro số 5 sẽ hình thành trong tương lai. (Ảnh: Người lao động). Theo MAUR, nhà ga Tân Cảng được thiết kế bằng màng sợi thủy tinh phủ nhựa xuất xứ từ Nhật Bản có quy mô lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ga Tân Cảng còn đặc biệt hơn khi nơi đây có hệ thống mái che với diện tích 6.200 m2. (Ảnh: Tiền Phong). Hệ thống mái che với diện tích 6.200 m2 của nhà ga Tân Cảng. (Ảnh: Dân Trí). Ga Tân Cảng hiện đã hoàn thiện lắp đặt lan can thép, lan can Inox, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống mái che nhà ga, các hệ thống cơ điện ở tầng sảnh chờ và tầng kê ga, hệ thống tấm trần ở tầng trệt và khu vực sảnh lớn đón khách... Tiến độ thi công đạt 93%. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Các hạng mục đang triển khai thi công bao gồm bãi đỗ xe ở tầng trệt, tấm ốp tường bên trong và bên ngoài nhà ga, tấm ốp trần của nhà ga, mái che khu vực đón khách, cơ điện ở tầng trệt, hệ thống thiết bị vệ sinh phục vụ tiện tích cho nhà ga, lát đá granite cho cầu thang bộ,... (Ảnh: Tiền Phong). Để đẩy nhanh tiến độ dự án, nhà thầu bố trí số lượng công nhân thi công ngày đêm. Ca ngày khoảng 70 - 80 công nhân, ca đêm khoảng 25 - 40 công nhân. (Ảnh: Dân Trí). Nhà ga Tân Cảng đang dần hoàn thiện. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Hệ thống đường ray tại ga Tân Cảng. (Ảnh: Người lao động). Đại diện MAUR cho biết, hiện tại, nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện cơ bản các nhà ga đoạn từ Depot (Long Bình) đến ga Bình Thái (ngã tư Bình Thái) vào cuối tháng 12/2022. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Đối với các nhà ga còn lại từ ga Phước Long trở về ga Văn Thánh Park (trong đó có ga Tân Cảng), nhà thầu đang gấp rút tăng cường nhân lực, cố gắng hoàn thành quý 1 năm 2023. (Ảnh: Dân Trí). Phối cảnh nhà ga Tân Cảng thuộc tuyến Metro số 1 có mái che lớn nhất Việt Nam.

