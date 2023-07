CEO Tiki - Trần Ngọc Thái Sơn đã khởi nghiệp như thế nào?

Ông Trần Ngọc Thái Sơn, nhà sáng lập và CEO của nền tảng thương mại điện tử Tiki, được cho là đã gửi đơn từ chức lên hội đồng quản trị công ty, theo nguồn tin từ trang DealStreetAsia.Thông tin này gây bất ngờ bởi ông Sơn là gương mặt quen thuộc trong giới khởi nghiệp Việt Nam.



Ông Trần Ngọc Thái Sơn sinh năm 1981, từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành thương mại điện tử tại Đại học New South Wales, Úc năm 2007. Sau đó, ông đã có một thời gian làm thiết kế web cho Impaq Interactive tại Thái Lan. Về Việt Nam, ông đã làm ở các vị trí như Giám đốc Marketing cho Vinabook và Quản lý điều hành ở Vega (Clip.vn).

Cùng đó, vào năm 2018, ông Trần Ngọc Thái Sơn cũng là một trong hai cái tên duy nhất của Việt Nam được góp mặt trong danh sách 30 nhà sáng lập hàng đầu Đông Nam Á do Tech in Asia bình chọn.

Năm 2010, ông Sơn sáng lập nên Tiki với cảm hứng từ nền tảng bán sách nổi tiếng Amazon của tỷ phú Jeff Bezos. Tiki ra đời với vốn khởi điểm chỉ với 5.000 USD tiền tiết kiệm của chính ông Sơn. Cái tên Tiki là viết tắt của cụm từ "tìm kiếm và tiết kiệm", thể hiện tầm nhìn của nhà sáng lập về việc mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm tốt hơn và giá thành phải chăng hơn. Thời điểm này, Tiki chỉ bán các sách Tiếng Anh với hơn 100 đầu sách, kho tại gara xe và văn phòng ở ngay trong phòng ngủ của ông Sơn.

Sau đó, Tiki đã vươn ra ngoài phạm vi là một nền tảng bán sách trực tuyến. Tính đến năm 2018, Tiki có 5 triệu người dùng, 350.000 sản phẩm thuộc 20 ngành hàng như sách, điện tử, đồ gia dụng, làm đẹp, mẹ và bé.

Với đặc thù ngành thương mại điện tử cần nhiều vốn để tăng quy mô doanh nghiệp, CEO Thái Sơn kêu gọi đầu tư sau hai năm thành lập công ty. Năm 2012, ông Sơn gọi vốn lần đầu từ quỹ CyberAgent Ventures. Tiki nhanh chóng trở thành công ty thương mại điện tử duy nhất nhận vốn của tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản vào năm sau. Đặc biệt, Tiki gây ấn tượng khi nhận khoản đầu tư lớn nhất từ VNG năm 2015 và tập đoàn lớn JD.com, Trung Quốc năm 2017.

Từng gọi vốn thành công từ nhiều quỹ, tập đoàn lớn, ông Trần Ngọc Thái Sơn nhận định trong chương trình Café Khởi nghiệp gần đây rằng ba yếu tố giúp ông chinh phục “cá mập” là đam mê, kinh nghiệm và quy mô thị trường. Nhà đầu tư sẽ không tin tưởng những người thiếu am hiểu lĩnh vực mà họ kinh doanh. Họ cũng lắc đầu nếu bạn có đam mê, kiến thức nhưng thị trường quá nhỏ.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Ngọc Thái Sơn cũng từng nói rằng cảm thấy may mắn vì sàn thương mại điện tử Tiki hiện tại đã được nhiều người biết đến, chứ nếu khởi nghiệp thất bại thì thời gian đau khổ có lẽ sẽ kéo dài. Dưới sự dẫn dắt của ông Sơn, Tiki từng có thời điểm được định giá ở mức 832 triệu USD vào năm 2021, tiệm cận trạng thái "kỳ lân" (các startup được định giá từ 1 tỷ USD trở lên).

Ông Trần Ngọc Thái Sơn, CEO và người sáng lập Tiki. (Ảnh: Tiki).

Cùng năm 2021, Tiki gọi vốn thành công 258 triệu USD cho vòng series E, được dẫn đầu bởi công ty bảo hiểm AIA Group. Kể từ thời điểm thành lập, Tiki đã huy động tổng cộng 470,5 triệu USD qua các vòng gọi vốn. Danh sách các nhà đầu tư của Tiki gồm nhiều cái tên nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước như VNG, CyberAgent Capital, Sumitomo, JD.com, Northstar Group, Shinhan Financial Group… Tháng 5/2022, một thông tin đáng chú ý nữa cũng xuất hiện trên truyền thông, đó là việc ngân hàng Shinhan đến từ Hàn Quốc mua 10% cổ phần của Tiki.

Sau hơn 10 năm phát triển, Tiki luôn nằm trong Top 3 sàn thương mại điện tử lớn nhất cùng với Shopee và Lazada, nhưng gần đây có dấu hiệu thụt lùi trước sự vươn lên mạnh mẽ của TikTok Shop. Theo Tech In Asia, kết quả kinh doanh năm 2022 của Tiki cũng không mấy khả quan khi tổng doanh thu giảm 7% so với năm trước đó. Trong khi đó, tổng chi phí tăng 4% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các chi phí, mức lỗ của Tiki trong năm 2022 tăng 39% so với năm trước.

Theo Dân trí, thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, Công ty TNHH TI KI (đơn vị chủ quản nền tảng Tiki) được thành lập ngày 6/1/2010. Lần thay đổi đăng ký mới nhất là ngày 15/5/2023. Công ty có vốn điều lệ là 5.916,3 tỷ đồng. Ông Trần Ngọc Thái Sơn hiện là Tổng giám đốc đồng kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH TI KI.

Chủ sở hữu của doanh nghiệp này là Tiki Global có trụ sở tại Singapore. Tiki Global được thành lập ngày 19/5/2021. Ông Sơn cũng là người đại diện pháp luật của công ty Tiki Global.

Hiện nay hệ sinh thái của Tiki bao gồm: Công ty TNHH TI KI là đơn vị thiết lập, tổ chức sàn thương mại điện tử; Công ty TNHH TikiNOW Smart Logistics là đơn vị cung cấp các dịch vụ logistics đầu - cuối, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bưu chính; Công ty TNHH MTV Thương mại Ti Ki là đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn thương mại điện tử…