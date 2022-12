Cận cảnh ruộng lúa bị Đất Xanh Quảng Ngãi san lấp trái phép

Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm tại dự án khu dân cư phía bắc TP Quảng Ngãi do Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại). Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế để xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng tại dự án khu dân cư phía bắc TP Quảng Ngãi và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/12. (Ảnh: Tiền Phong). Trước đó, ngày 30/11, các cơ quan báo chí phản ánh về việc Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi ngang nhiên tiến hành lấp đất ruộng lúa, làm dự án bất động sản dù còn thiếu hàng loạt các thủ tục pháp lý. (Ảnh: Tiền Phong). Theo đó, dự án khu dân cư phía bắc TP Quảng Ngãi do Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11/2018. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại). Dự án khu dân cư phía bắc TP Quảng Ngãi có tổng diện tích khoảng 10 ha. Trong đó phường Trương Quang Trọng có khoảng 9 ha, chủ yếu là đất trồng lúa của người dân. Tổng mức đầu tư dự án hơn 159 tỷ đồng, từng được quảng cáo rầm rộ sẽ hoàn thành vào quý IV/2020. (Ảnh: Báo Giao thông). Tuy nhiên dự án này chỉ được phê duyệt về mặt chủ trương và chưa được giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng. Dù vậy, chủ đầu tư dự án (địa điểm tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi) vẫn ngang nhiên cho xe san lấp đất ruộng lúa tạo mặt bằng, nhiều nơi đã đấu nối các đường giao thông. (Ảnh: Lao Động). Trả lời với báo chí, ông Nguyễn Đức Trung - Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở này chưa nhận bất cứ hồ sơ nào về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất liên quan đến dự án khu dân cư Bắc TP Quảng Ngãi do Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. (Ảnh: Lao Động). Về phía chính quyền địa phương, lãnh đạo UBND phường Trương Quang Trọng cho biết, dự án chưa được cấp phép xây dựng, nhưng đến nay chủ đầu tư đã đền bù trên 90%. Khi phát hiện chủ đầu tư tự ý san lấp mặt bằng, địa phương đã mời lên làm việc và có báo cáo gửi UBND TP Quảng Ngãi. (Ảnh: Báo Đầu tư). "Khi làm việc, chủ đầu tư nói chỉ đổ đất để ngăn người dân tái lấn chiếm đất đã đền bù cho dân. Tuy nhiên, phường vẫn lập biên bản và đề nghị chủ đầu tư dừng ngay việc san lấp mặt bằng, thi công công trình. Thời gian tới phường sẽ tiếp tục theo dõi, đồng thời báo cáo lên cấp trên nếu chủ đầu tư vẫn tiếp tục làm khi chưa có giấy phép" - ông Đào Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng cho báo chí biết. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Được biết, để hoàn thành việc bồi thường trên 90% diện tích đất của dự án này, Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi đã tổ chức bồi thường cho các trường hợp có đất trong vùng dự án. Theo đó, dù khu vực quỹ đất nằm ở vị trí đắc địa ở TP Quảng Ngãi, nhưng mức giá đền bù, hỗ trợ chỉ 289.000 đồng/m2 đất lúa. (ẢNh: Kinh tế & Môi trường).

