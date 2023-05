Cận cảnh máy bay chở khách Trung Quốc sản xuất vừa đi vào hoạt động

Sau 16 năm phát triển với vô số khó khăn, chiếc máy bay chở khách C919 do Trung Quốc sản xuất đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 28/5. Ảnh: Wdky Cụ thể, chiếc máy bay C919 cất cánh từ sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải lúc 10h30 và đáp xuống sân bay Thủ đô Bắc Kinh lúc 12h30. Ảnh: SCMP Chuyến bay chở khách đầu tiên của C919 là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thách thức sự độc quyền của Boeing - Airbus trong lĩnh vực sản xuất máy bay. Ảnh: Reuters Mang số ký hiệu MU9191, chuyến bay do China Eastern Airlines khai thác chở hơn 130 hành khách rời sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải vào khoảng 10h30 - sớm khoảng 10 phút so với lịch trình. Ảnh: SCMP Máy bay chở khách C919 do Tập đoàn Hàng không Thương mại Trung Quốc (COMAC) thuộc sở hữu nhà nước chế tạo. Ảnh: Air Data News Được thiết kế chủ yếu để cạnh tranh với dòng máy bay đã trở thành biểu tượng như Boeing 737 và Airbus A320, C919 đã được truyền thông nhà nước ca ngợi như một minh chứng cho năng lực công nghệ quốc gia của Trung Quốc. Ảnh: Arab News Theo CCTV, máy bay C919 dài 38,9 m, cao 11,95 m, có 8 ghế hạng thương gia và 156 ghế phổ thông và có thể bay với vận tốc 955 km/giờ. Ảnh: Punchng C919 là máy bay phản lực thân hẹp hai động cơ CFM International LEAP-1C, có thể chở 158 - 192 hành khách và có tầm hoạt động 4.075 - 5.555 km. Ảnh: CGTN Bên trong máy bay C919 có 20 màn hình 12 inch (30,4 cm) có thể chiếu phim độ phân giải 1.080 pixel. Ảnh: Xinhua C919 cũng được trang bị hệ thống lọc, hệ thống đèn tập trung vào hành khách và độ ồn thấp. Ảnh: Xinhua Comac cho biết đã nhận hơn 1.200 đơn đặt hàng cho C919. Theo hãng China Eastern, C919 sẽ hoạt động thương mại chủ yếu ở Thượng Hải. Ảnh: SCMP Video: Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24

