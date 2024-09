Cận cảnh giống gà nhỏ nhất thế giới “làm chao đảo” thị trường

Thời gian gần đây, giống gà Rutin tiểu cảnh - được mệnh danh là "gà nhỏ nhất thế giới" đang trở thành xu hướng của nhiều dân văn phòng. Các bạn trẻ nuôi gà Rutin như một thú cưng. Ảnh: Facebook Gà Rutin có kích thước bằng một nắm tay người lớn và chỉ nặng khoảng 50 gram. Ảnh: Facebook Theo những người kinh doanh gà Rutin, đây là loài động vật có nguồn gốc từ Thái Lan. Nó là con lai giữa chim cút và gà gô. Ảnh: Người đưa tin Trên thị trường, giống gà nhỏ nhất thế giới có giá trung bình từ 80.000 đến 150.000 đồng/con, tùy theo kích cỡ. Thông thường, gà Rutin được bán theo cặp với giá dao động từ 250.000-300.000 đồng. Ảnh: Facebook Những con gà Rutin mới nở khoảng 1 tuần tuổi thì giá bán chỉ rơi vào khoảng 30.000 đồng/con. Ảnh: Facebook Gà Rutin được ưa chuộng bởi sở hữu ngoại hình siêu dễ thương và kích thước cũng phù hợp với những không gian tương đối nhỏ. Ảnh: Facebook Nhờ sức hút của gà Rutin mà người bán có thể bán cả 1.000 con mỗi tháng, cao điểm nhất là vào dịp hè lên tới 100 - 200 con/ngày. Ảnh: Facebook Khách mua bao gồm nhiều độ tuổi khác nhau, từ bạn trẻ đang đi học cho tới người làm việc văn phòng hay các bà mẹ nội trợ mua gà về cho con họ chăm sóc. Ảnh: Facebook Dù thích nghi với việc sống trong không gian kín như thú cưng hơn nhiều so với các giống gà bình thường, nhưng gà Rutin vẫn cần chăm sóc nhiều hơn hẳn so với chó mèo, do kích thước nhỏ bé của chúng. Ảnh: Cà Mau online Giống gà này đòi hỏi nhiệt độ chỉ được dao động ở mức từ 20 đến 30 độ C đối những con trưởng thành và từ 35 đến 38 độ đối với con non. Ảnh: Facebook

Thời gian gần đây, giống gà Rutin tiểu cảnh - được mệnh danh là "gà nhỏ nhất thế giới" đang trở thành xu hướng của nhiều dân văn phòng. Các bạn trẻ nuôi gà Rutin như một thú cưng. Ảnh: Facebook Gà Rutin có kích thước bằng một nắm tay người lớn và chỉ nặng khoảng 50 gram. Ảnh: Facebook Theo những người kinh doanh gà Rutin, đây là loài động vật có nguồn gốc từ Thái Lan. Nó là con lai giữa chim cút và gà gô. Ảnh: Người đưa tin Trên thị trường, giống gà nhỏ nhất thế giới có giá trung bình từ 80.000 đến 150.000 đồng/con, tùy theo kích cỡ. Thông thường, gà Rutin được bán theo cặp với giá dao động từ 250.000-300.000 đồng. Ảnh: Facebook Những con gà Rutin mới nở khoảng 1 tuần tuổi thì giá bán chỉ rơi vào khoảng 30.000 đồng/con. Ảnh: Facebook Gà Rutin được ưa chuộng bởi sở hữu ngoại hình siêu dễ thương và kích thước cũng phù hợp với những không gian tương đối nhỏ. Ảnh: Facebook Nhờ sức hút của gà Rutin mà người bán có thể bán cả 1.000 con mỗi tháng, cao điểm nhất là vào dịp hè lên tới 100 - 200 con/ngày. Ảnh: Facebook Khách mua bao gồm nhiều độ tuổi khác nhau, từ bạn trẻ đang đi học cho tới người làm việc văn phòng hay các bà mẹ nội trợ mua gà về cho con họ chăm sóc. Ảnh: Facebook Dù thích nghi với việc sống trong không gian kín như thú cưng hơn nhiều so với các giống gà bình thường, nhưng gà Rutin vẫn cần chăm sóc nhiều hơn hẳn so với chó mèo, do kích thước nhỏ bé của chúng. Ảnh: Cà Mau online Giống gà này đòi hỏi nhiệt độ chỉ được dao động ở mức từ 20 đến 30 độ C đối những con trưởng thành và từ 35 đến 38 độ đối với con non. Ảnh: Facebook