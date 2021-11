4 giống gà “đắt cắt cổ” vẫn được ưa chuộng tại Việt Nam

Gà Đông Tảo là giống gà quý hiếm thuần chúng của Việt Nam. Thời xưa, chúng được dùng để tiến vua. Ngày nay, đây là giống gà đắt đỏ chỉ dành cho người giàu có. Ảnh: VOV Gà Đông Tảo có vóc dáng cao, to, bệ vệ, đôi chân to gấp 2 đến 3 lần giống gà bình thường. Ngón chân "dày" xòe ra trông khá bắt mắt cùng bộ lông dày và mượt mà. Ảnh: Toplist Gà Đông Tảo còn được ưa chuộng bởi hương vị thịt thơm đặc biệt mà không có loại gà nào khác có được. Ảnh: Internet Chính bởi yếu tố này, cộng thêm sự quý hiếm khi nhân giống nên gà Đông Tảo ngày càng có giá cao, từ 1,5 - 3 triệu đồng. Thậm chí, một con gà với hình thức đẹp, đôi chân to, có thể được chào bán với giá 2000 USD (hơn 46 triệu đồng). Ảnh: Dân tríGà chín cựa - giống gà có nguồn gốc trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thuỷ Tinh nay trở thành đặc sản quý hiếm có giá vô cùng đắt đỏ. Ảnh: Nongnghiep Vì gà 9 cựa rất quý hiếm nên mỗi con gà chín cựa để làm cảnh sẽ có giá lên tới 20 – 50 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Không chỉ vậy, những con gà chín cựa nuôi lấy thịt cũng có giá từ 200.000 - 400.000 đồng/kg song rất khó để mua. Ảnh: Vietnamnet Giống gà mặt quỷ màu đen tuyền từ đầu đến chân có nguồn gốc từ Indonesia. Tại Việt Nam, giống gà xấu xí đã được nuôi và nhân giống tại Bình Dương. Ảnh: Dân Việt Gà mặt quỷ ở Việt Nam có giá dao động từ 20-30 triệu đồng/con gà trưởng thành. Ảnh: Dân Việt Gà Onagadori nguồn gốc từ Nhật Bản được nuôi chủ yếu để làm cảnh. Tại nước ta, giống gà này đã được nhân giống thành công với bộ đuôi dài hơn 2m. Ảnh: Dân trí Đáng chú ý, giống gà cảnh này có thể bán được cả trăm triệu đồng/con tùy vào độ bắt mắt của chiếc đuôi. Ảnh: Dân Việt Video: Những triệu phú nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên. Nguồn: VTV24

