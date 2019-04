Cận cảnh dự án Asa Light như “chùa Bà Đanh” khiến khách hàng khốn đốn

Từ những ngày cuối tháng 3/2019 đến nay, rất đông khách hàng trót mua nhà tại dự án An Sinh (dự án Asa Light, đường số 17, phường 4, quận 8, TP HCM) đã bỏ công việc làm ăn liên tục kéo đến trụ sở UBND quận và chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 và Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thái Bảo để "đòi nhà”. Theo các khách hàng, cách đây khoảng hơn 1 năm, họ ký hợp đồng mua bán căn hộ dự án Asa Light do Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thái Bảo (Công ty Thái Bảo) xây dựng và giao dịch. Theo hợp đồng, chậm nhất đến ngày 31/12/2018, chủ đầu tư phải bàn giao nhà cho họ. Thế nhưng, từ khi ký hợp đồng đến nay, dự án xây rất chậm, đến khoảng tháng 7/2018 thì lúc thi công, lúc không. Khi khách hàng khiếu nại, chủ đầu tư đưa ra đủ lý do. Gần đây, dự án chính thức dừng thi công, trong khi khách hàng đã đóng tiền cho chủ đầu tư khá nhiều. Theo các khách hàng, dự án này phục vụ chương trình tái định cư và nhà ở xã hội. Sau khi xây dựng đến giai đoạn 2 của dự án thì công trình này bất ngờ dừng thi công. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức vào chiều 10/4, tại công trình dự án ở cả 2 cổng trên đường số 15 và số 17, phường 4, quận 8 cửa đóng kín bưng. Bên trong vắng lặng như "chùa Bà Đanh", không một bóng người. Cảnh ngổn ngang bên trong công trình dự án từng được Công ty Thái Bảo rao bán là khu nhà ở hiện đại, tiện ích bậc nhất tại khu vực. Cảnh đìu hiu bên trong khu căn hộ dự án Asa Light ngưng thi công. Theo tìm hiểu của PV, dự án chung cư Asa Light hiện đã xây xong tầng hầm các block A, B, C và phần thân block B đã xây xong sàn tầng 6. Dự án ngưng thi công là do chưa có giấy phép xây dựng phần thân. Theo Công ty Thái Bảo, dự kiến, trước ngày 30/4/2019, công ty sẽ hoàn thành giấy phép xây dựng phần thân để thi công tiếp. Trường hợp đến hẹn mà vẫn chưa có giấy phép xây dựng, khách hàng có thể thanh lý hợp đồng, công ty sẽ thanh toán số tiền khách hàng đã đóng và trả 30% lãi phạt như hợp đồng đã ký kết. Tính đến nay, Công ty Thái Bảo đã ký kết hợp đồng mua bán căn hộ cho 230 trường hợp để huy động vốn. Điều đáng nói, dự án Asa Light thực chất là dự án xây dựng chung cư cao tầng phục vụ chương trình tái định cư cho người dân bị giải tỏa bởi các dự án chỉnh trang đô thị, nhà ở trên kênh, rạch tại quận 8. Do đó, việc Công ty Thái Bảo ký hợp đồng mua bán để huy động vốn là có dấu hiệu làm trái pháp luật vì không đúng đối tượng. Liên quan đến vụ việc, UBND quận 8 đã có văn bản đề nghị Công ty Thái Bảo và Công ty Dịch vụ công ích quận 8 hoàn trả phần góp vốn ứng trước để mua chung cư Asa Light cho các khách hàng không thuộc đối tượng di dời nhà, đất, ven kênh rạch theo quy định và sẽ có phương án xử lý việc chủ đầu tư làm sai. Theo giới thiệu của Công ty Thái Bảo, dự án Asa Light xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 14.958 m2 với mật độ xây dựng 32,77 %. Asa Light gồm 3 block cao 21 tầng với 2 tầng thương mại và 2 tầng hầm cung cấp hơn 1000 căn hộ. Các căn hộ ở Asa Light được thiết kế thông minh, đón nắng gió, hòa hợp với thiên nhiên, nội thất cao cấp mang lại không gian sang trọng cho cư dân.

