Cận cảnh “cụ” me cổ nhất Việt Nam, khách trả 10 tỷ không bán

Anh Nguyễn Phước Lộc (ngụ tại TP Sa Đéc, Đồng Tháp) là chủ nhân của cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam. Anh Lộc có hàng chục năm gắn liền với cây kiểng, bonsai ở Sa Đéc. Ảnh: Dân Việt Cặp me kiểng cổ được chủ nhân mua về từ năm 1993. Sau đó, anh Lộc mất nhiều năm chỉnh sửa, để cặp me có dáng thế độc đáo. Ảnh: Kyluc Cặp cây me kiểng có tuổi đời hơn 150 năm, được sửa theo dáng hình thông, ở dưới gốc to và nhỏ dần về phía ngọn. Toàn bộ các chi của cặp me này điều được sửa “sơn thủy”. Ảnh: Dân Việt Cây cao khoảng 6m, đường kính tán cây 3,5m, hoành gốc 1,4m. Ảnh: Vietnamnet Trên thân cây me, mỗi một nhánh nhỏ có 3 chi, trong đó một nhánh đi lên, một nhánh đi xuống. Ảnh: Dân Việt Cận cảnh một nhánh nhỏ của cây me. Ảnh: Dân Việt Dù hơn 150 tuổi nhưng mỗi năm cây me vẫn ra hoa và đậu trái. Ảnh: Dân Việt Anh Lộc cho biết, có nhiều người đến hỏi mua cặp me, với giá 10 tỷ đồng nhưng anh không bán mà để dành trưng bày trong khuôn viên nhà. Ảnh: Vietnamnet Năm 2013, cặp me của anh Lộc đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam". Ảnh: Dân Việt Khoảng 3 tháng/một lần, chủ nhân lại thuê người tỉa lá cho cặp me cổ. Ảnh: Vietnamnet

Anh Nguyễn Phước Lộc (ngụ tại TP Sa Đéc, Đồng Tháp) là chủ nhân của cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam. Anh Lộc có hàng chục năm gắn liền với cây kiểng, bonsai ở Sa Đéc. Ảnh: Dân Việt Cặp me kiểng cổ được chủ nhân mua về từ năm 1993. Sau đó, anh Lộc mất nhiều năm chỉnh sửa, để cặp me có dáng thế độc đáo. Ảnh: Kyluc Cặp cây me kiểng có tuổi đời hơn 150 năm, được sửa theo dáng hình thông, ở dưới gốc to và nhỏ dần về phía ngọn. Toàn bộ các chi của cặp me này điều được sửa “sơn thủy”. Ảnh: Dân Việt Cây cao khoảng 6m, đường kính tán cây 3,5m, hoành gốc 1,4m. Ảnh: Vietnamnet Trên thân cây me, mỗi một nhánh nhỏ có 3 chi, trong đó một nhánh đi lên, một nhánh đi xuống. Ảnh: Dân Việt Cận cảnh một nhánh nhỏ của cây me. Ảnh: Dân Việt Dù hơn 150 tuổi nhưng mỗi năm cây me vẫn ra hoa và đậu trái. Ảnh: Dân Việt Anh Lộc cho biết, có nhiều người đến hỏi mua cặp me, với giá 10 tỷ đồng nhưng anh không bán mà để dành trưng bày trong khuôn viên nhà. Ảnh: Vietnamnet Năm 2013, cặp me của anh Lộc đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam". Ảnh: Dân Việt Khoảng 3 tháng/một lần, chủ nhân lại thuê người tỉa lá cho cặp me cổ. Ảnh: Vietnamnet