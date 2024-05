Cận cảnh công trình 1.000m2 xây sai phép, vượt tầng ở TP Thủ Đức

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Cao Đoàn Việt Hùng - Phó Chánh Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức, thông tin về việc xử lý công trình tại 41 - 49 An Phú (phường An Phú, TP Thủ Đức) xây vượt tầng, sai phép hơn 1.000 m2. (Ảnh: PLO). Công trình này được UBND TP Thủ Đức cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻc cho gia đình bà Nguyễn Diệp Anh, gồm có 3 phần trên khu đất (cấp ngày 18/3/2024). Trong đó gồm công trình một cao 3 tầng, công trình hai và ba cao 1 tầng với tổng diện tích sàn 1.435 m2; hệ số sử dụng đất 0,48 và mật độ xây dựng 38,38%. (Ảnh: Tri thức trực tuyến). Khu đất 41 - 49 An Phú chỉ được phép xây công trình cao tối đa 5 tầng, phải lùi cách ranh giới đất xung quanh 2m. (Ảnh: Tri thức trực tuyến). Dù vậy, quá trình thi công từ tháng 4/2024, người dân phản ánh, công trình 1.000 m2 này xây sai phép, có dấu hiệu hoạt động phim trường, tổ chức sự kiện... (Ảnh: Tri thức trực tuyến). Công trình một phát sinh nhiều diện tích vi phạm như phần sân diện tích hơn 549 m2 với kết cấu cột thép, xà gồ sắt. (Ảnh: PLO). Phần ban công diện tích là 104 m2, cầu thang sắt từ tầng 1 đến tầng 4; xây dựng sai phép tầng 4, tầng 5 và lửng tại tầng 5 với tổng diện tích hơn 383 m2. Tại công trình 2, 3 phát sinh vi phạm là ban công với tổng diện tích 128 m2. Tổng diện tích sai phép là hơn 1.164 m2. (Ảnh: Tri thức trực tuyến). UBND phường An Phú, thông tin từ ngày từ ngày 2/4 đến ngày 3/5, phường đã phối hợp với Thanh tra xây dựng TP Thủ Đức 6 lần đến kiểm tra, lập biên bản ghi nhận sai phạm, yêu cầu ngưng thi công. (Ảnh: PLO). Ngày 22/5, UBND TP Thủ Đức đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần 2 chủ đầu tư xây sai phép công trình 1.000 m2. Đồng thời tước giấy phép xây dựng đã cấp cho chủ đầu tư công trình 41 - 49 An Phú trong thời hạn 4,5 tháng. (Ảnh: PLO). Thanh tra TP Thủ Đức cũng lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ phần diện tích vi phạm ngay khi phát hiện vụ việc. (Ảnh: PLO). Chủ đầu tư cũng đã cam kết tháo gỡ phần diện tích xây sai phép trong vòng 30 ngày. (Ảnh: Tri thức trực tuyến).

