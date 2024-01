Cá ngừ vây xanh Nhật Bản giá hơn 19 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Mới đây, trong phiên đấu giá đầu năm tại chợ cá lớn nhất Tokyo (Nhật Bản), một con cá ngừ vây xanh được bán với giá 114,24 triệu yen (788.440 USD hay hơn 19 tỷ đồng). Ảnh: Bloomberg. Theo một quan chức tại chợ cá Toyosu, giá con cá ngừ trong phiên đấu giá cao gấp ba lần so với giá chào bán tại phiên đấu giá ở chợ cá Toyosu vào năm ngoái, đồng thời là mức cao thứ tư kể từ khi những con số này bắt đầu được ghi nhận vào năm 1999. Ảnh: Bloomberg Con cá ngừ vây xanh này nặng 238 kg và được đánh bắt ở ngoài khơi bờ biển Oma, tỉnh Aomori, thuộc đông bắc Nhật Bản. Ảnh: Yuz Ông Yukitaka Yamaguchi, Chủ tịch của Yamayuki - nhà bán buôn trung gian vừa thắng cuộc đấu giá, yếu tố quyết định mức giá hơn 100 triệu Yen là do độ tươi và màu sắc rực rỡ của con cá ngừ. Ảnh: Kyodo Theo các chuyên gia, giá bán của cá ngừ vây xanh ở Nhật Bản cao tới như vậy không chỉ ở chất lượng, độ tươi ngon mà còn do nó được bán đấu giá vào đầu năm mới. Ảnh: Kyodo Đấu giá cá ngừ được coi như là một điềm lành và trở thành sự kiện truyền thống vào mỗi dịp năm mới ở Nhật Bản. Sự kiện đặc biệt này bắt đầu diễn ra vào khoảng 5h10' sáng với một loạt cá ngừ được bày ra. Ảnh: Bloomberg Nhân viên kéo xe chở con cá ngừ đắt nhất được bán tại phiên đấu giá đầu tiên năm nay bên ngoài chợ Toyosu (Tokyo, Nhật Bản). Ảnh: Bloomberg Thịt con cá ngừ tương đương 19,2 tỷ đồng sẽ được Yamayuki và Sushi Ginza Onodera bán tại các cửa hàng thực phẩm của họ ở Tokyo. Ảnh: Bloomberg. Ngoài ra, thịt con cá ngừ này còn được phục vụ tại nhà hàng sushi Onodera được gắn sao Michelin ở quận Ginza. Ảnh: Kyodo. Giá con cá ngừ vây xanh đắt nhất năm nay vẫn kém xa mức kỷ lục năm 2019 là 333,6 triệu yen. Ảnh: AP Tôm hùm đất

