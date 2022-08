Cận cảnh cao ốc IFC One Saigon bị bỏ hoang hơn thập kỷ được đồn 1 tỷ đồng/m2

IFC One Saigon (tên gọi cũ là Saigon One Tower) được thiết kế với chiều cao 195 m (41 tầng), từng trong top 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam với vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Dự án từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc của TP HCM, khi tọa lạc tại vị trí vàng, nơi góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt, quận 1. Đây là một trong những dự án "ngàn tỷ" làm xấu bộ mặt TP HCM nhiều năm qua. Trước đó, UBND TP HCM đã chỉ mặt “3 dự án vị trí vàng” làm xấu diện mạo của TP, trong đó có Saigon One Tower và TP đã nhắc các sở nghành tạo mọi điều kiện thúc đẩy triển khai nhanh, không “làm xấu” bộ mặt TP. Sau một thời gian dài "đắp chiếu", dự án được thế chấp cho một khoản vay hơn 7.000 tỉ đồng, trở thành khoản nợ xấu thuộc một vụ án hình sự. Sau 7 tháng bị thu giữ, ngày 29-3-2018, cao ốc Saigon One Tower được Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) thông báo bán đấu giá để xử lý khoản nợ xấu hơn 7.000 tỉ đồng Được biết, Saigon One Tower đã được thi công trở lại từ cuối năm 2021. Sau khi được phát triển bởi CTCP Đầu tư và Phát triển Viva Land, dự án đổi tên thành IFC One Saigon. Theo thông tin từ Viva Land, tòa cao ốc này có tổng cộng 45 tầng, diện tích sàn xây dựng 123.000m², đây là dự án tòa nhà thương mại cao tầng gồm có cả văn phòng, căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại. Theo ghi nhận của PV sáng 24/8, nhiều mảng kính ốp bên ngoài tòa nhà đã được tháo xuống, các công nhân đang tất bật "thay áo mới" cho tòa cao ốc. Bên ngoài của công trình này đang được ốp lên những hình tam giác khổ lớn màu sắc sặc sỡ.

Thông tin trên website, Viva Land giới thiệu được thành lập năm 2020, đơn vị có chức năng mua bán dự án, quản lý dự án, quản lý quỹ và tài sản.

Bên cạnh thông tin dự án IFC One, Viva Land cũng vừa mua lại tòa nhà văn phòng và thương mại Capital Place trên đường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội từ tay Capita Land. Doanh nghiệp này hiện đang phát triển một loạt dự án như: Dự án nâng cấp tài sản GP (quận 5, TP HCM), phát triển và quản lý dự án Saigon Peninsula (quận 7, TP HCM) của chủ đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; quản lý dự án Waterfront Saigon (quận 1, TP HCM) của chủ đầu tư MIK Group.

IFC One Saigon (tên gọi cũ là Saigon One Tower) được thiết kế với chiều cao 195 m (41 tầng), từng trong top 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam với vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Dự án từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc của TP HCM, khi tọa lạc tại vị trí vàng, nơi góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt, quận 1. Đây là một trong những dự án "ngàn tỷ" làm xấu bộ mặt TP HCM nhiều năm qua. Trước đó, UBND TP HCM đã chỉ mặt “3 dự án vị trí vàng” làm xấu diện mạo của TP, trong đó có Saigon One Tower và TP đã nhắc các sở nghành tạo mọi điều kiện thúc đẩy triển khai nhanh, không “làm xấu” bộ mặt TP. Sau một thời gian dài "đắp chiếu", dự án được thế chấp cho một khoản vay hơn 7.000 tỉ đồng, trở thành khoản nợ xấu thuộc một vụ án hình sự. Sau 7 tháng bị thu giữ, ngày 29-3-2018, cao ốc Saigon One Tower được Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) thông báo bán đấu giá để xử lý khoản nợ xấu hơn 7.000 tỉ đồng Được biết, Saigon One Tower đã được thi công trở lại từ cuối năm 2021. Sau khi được phát triển bởi CTCP Đầu tư và Phát triển Viva Land, dự án đổi tên thành IFC One Saigon. Theo thông tin từ Viva Land, tòa cao ốc này có tổng cộng 45 tầng, diện tích sàn xây dựng 123.000m², đây là dự án tòa nhà thương mại cao tầng gồm có cả văn phòng, căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại. Theo ghi nhận của PV sáng 24/8, nhiều mảng kính ốp bên ngoài tòa nhà đã được tháo xuống, các công nhân đang tất bật "thay áo mới" cho tòa cao ốc. Bên ngoài của công trình này đang được ốp lên những hình tam giác khổ lớn màu sắc sặc sỡ.

Thông tin trên website, Viva Land giới thiệu được thành lập năm 2020, đơn vị có chức năng mua bán dự án, quản lý dự án, quản lý quỹ và tài sản.

Bên cạnh thông tin dự án IFC One, Viva Land cũng vừa mua lại tòa nhà văn phòng và thương mại Capital Place trên đường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội từ tay Capita Land. Doanh nghiệp này hiện đang phát triển một loạt dự án như: Dự án nâng cấp tài sản GP (quận 5, TP HCM), phát triển và quản lý dự án Saigon Peninsula (quận 7, TP HCM) của chủ đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; quản lý dự án Waterfront Saigon (quận 1, TP HCM) của chủ đầu tư MIK Group.