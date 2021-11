Sau 10 năm án binh bất động, dự án Saigon One Tower bất ngờ thi công trở lại

Dự án Saigon One Tower có tên gọi cũ là cao ốc Sài Gòn M&C, được khởi công xây dựng vào quý 4/2008 với tổng mức đầu tư 256 triệu USD, tương đương khoảng 5.000 tỷ đồng, trên khu đất có diện tích 6.672 m2. Saigon One Tower tọa lạc ngay trên khu đất vàng tại góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM bên cạnh sông Sài Gòn, và từng được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới của Sài Gòn với độ cao 41 tầng. Tại thời điểm khởi công, dự án được dự báo sẽ trở thành tòa nhà cao thứ ba Sài Gòn, chỉ sau Bitexco Financial Tower (68 tầng) và The One (55 tầng). Tuy nhiên cuối năm 2011, khi tiến độ dự án đã được khoảng 80% thì bất ngờ ngừng thi công do các nhà đầu tư không còn khả năng tài chính để xây tiếp. Trong 10 năm kể từ khi ngừng thi công, dự án từng được kỳ vọng dần hoang hoá giữa lòng thành phố Sài Gòn. Chủ đầu tư ban đầu của Saigon One Tower là Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower. Đây là liên doanh giữa Công ty Cổ phần M&C - Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) - Công ty TNHH Đất Thủ đô; sau đó có sự tham gia của các nhóm cổ đông nhóm cổ đông gồm Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) gồm DongA Bank, Công ty TNHH Chứng khoán DongA Bank, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Năm 2017, sau một thời gian dài "đắp chiếu", Saigon One Tower được thế chấp cho khoản vay tín dụng hơn 7.000 tỷ đồng tại Maritime Bank (tức MSB) và DongA Bank, trở thành khoản nợ xấu thuộc một vụ án hình sự. Cùng năm, dự án bị Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thu giữ để xử lý và thu hồi nợ. Đầu tháng 3/2018, dự án Saigon One Tower được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 6.110 tỷ đồng. Tuy nhiên tại thời điểm đó, không có nhà đầu tư nào mặn mà với dự án mang nhiều tai tiếng trên. VAMC sau đó đã phải bàn giao lại tài sản cho phía ngân hàng xử lý, toà nhà dở dang tiếp tục "án binh bất động". Saigon One Tower là một trong những dự án làm xấu bộ mặt TP.HCM nhiều năm qua. UBND TP. HCM đã đã nhắc các sở nghành tạo mọi điều kiện thúc đẩy triển khai nhanh dự án này. Tuần cuối tháng 11/2021, dự án Saigon One Tower xuất hiện với tên mới "IFC One, Saigon”; đơn vị quản lý và phát triển dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Viva Land (Viva Land). Trong đó, Viva Land tiền thân là Công ty Cổ phần Cirius Power, được thành lập vào giữa tháng 5/2019, do bà Nguyễn Thị Kim Khánh làm tổng giám đốc. Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm: Nguyễn Thị Kim Khánh (sở hữu 30%), Dương Thị Hạnh (sở hữu 20%) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (sở hữu 25%). Theo giới thiệu của Viva Land, Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty là ông Chen Lian Pang, người từng giữ vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản đình đám CapitaLand Việt Nam. Một nhân sự khác có 25 năm kinh nghiệm làm việc tại CapitaLand được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc điều hành Viva Land hiện nay là ông Eddie Lim. Phối cảnh dự án Saigon One Tower có "áo" mới và tên mới là "IFC One, Saigon".

