Cận cảnh biệt thự thông minh 30 tỷ của Cao Thái Sơn

Cao Thái Sơn là nam ca sĩ sở hữu nhiều bất động sản tại TP HCM và nhiều tỉnh thành khác như Đà Nẵng, Long An...Trong đó, đáng chú ý nhất là căn biệt thự tại TP HCM trị giá gần 30 tỷ đồng nam ca sĩ mua hồi tháng 9/2020. Biệt thự của Cao Thái Sơn có diện tích 200m2, gồm 4 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách bán cổ điển. Ngoài view bờ sông thoáng đãng, ngôi nhà của Cao Thái Sơn còn được trang bị những tiện nghi của một căn nhà thông minh thời thượng. Theo đó, mỗi khi về nhà chỉ cần nói: "Hey Google, welcome back home" là hệ thống đèn điện, rèm cửa sẽ tự động được mở. Tất cả hệ thống điện trong nhà đều có thể điều khiển từ xa thông qua smartphone. Nam ca sĩ còn lắp đặt hệ thống camera an ninh 24/7 giám sát ngôi nhà từ xa qua điện thoại để đảm bảo an ninh. Khi phát hiện đột nhập trái phép, hệ thống sẽ thông báo về điện thoại và khởi động các kịch bản chống trộm đã được cài đặt sẵn như: bật đèn sáng, rèm được kéo ra, bật còi báo động cảnh báo. Phía sau nhà, bên hông và phía trước nhà được bố trí hệ thông sân vườn với nhiều cây xanh và hoa. Nam ca sĩ đã chi khoảng 1 tỷ đồng và dùng trên 10 tấn đá để xây dựng hồ cá Koi. Phòng ngủ thiết kế mở, nhìn thẳng ra hồ phía dưới.

