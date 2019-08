Cấm Macbook Pro lên máy bay, việc kiểm tra an ninh sẽ ra sao?

Sau khi Cục Hàng không Việt Nam ra chỉ thị cấm hành khách, thành viên tổ bay mang máy tính Macbook Pro 15 inch đời từ 9.2015 - 2.2017 đem lên máy bay, bà Lê Thị Việt Hà, Đội trưởng đội an ninh soi chiếu Quốc nội - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết: Về quy trình kiểm tra và ngăn chặn loại máy tính này, đơn vị an ninh soi chiếu sẽ tiến hành kiểm tra riêng nhưng quy trình cụ thể thì đang chờ hướng dẫn chi tiết.

Bà Hà cũng cho biết: Cục Hàng không, các sân bay cũng như các hãng hàng không, đại lý vé máy bay sẽ thông báo tuyên truyền đại chúng để hành khách biết và tuân thủ.

Các cảng hàng không sẽ triển khai xây dựng quy trình kiểm soát, các câu hỏi an ninh đối với hành khách khi làm thủ tục check-in để đảm bảo thực hiện đúng quy định mới. Ảnh: ST.

Trước thắc mắc về việc xử lý thế nào nếu hành khách không biết và vẫn mang máy tính Macbook Pro 15 inch rồi bị chặn ở cửa an ninh, bà Hà cho biết sẽ có hướng xử lý theo quy định và hướng dẫn của Cục Hàng không để bảo quản tài sản cho khách hàng cũng như không gây phiền nhiễu cho hành khách.

Trên chuyến bay, nếu tổ bay phát hiện hành khách có mang theo và sử dụng máy tính xách tay 15 inches Macbook Pro sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9.2015 đến tháng 2.2017 có pin bị triệu hồi, tổ bay cần ngay lập tức hướng dẫn để hành khách thực hiện các yêu cầu như: tắt nguồn máy tính, không sạc pin và tuân thủ theo đúng quy trình ứng phó được hãng xây dựng. Các hãng hàng không báo cáo về Cục Hàng không Việt Nam ngay khi có các vi phạm liên quan.