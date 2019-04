Các hãng hàng không ngừng đặt hàng 737 Max

Boeing (BA) hôm qua đã công bố dữ liệu về các đơn hàng đầu năm 2019. Theo đó, hai tháng đầu năm, chỉ có 10 chiếc máy bay được đặt hàng. Không có đơn đặt hàng nào trong tháng 3, thời điểm xảy ra vụ rơi máy bay kinh hoàng, giết chết toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay khai thác Boeing 737 Max của Ethiopian Airlines. Đó là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai liên quan đến Max trong những tháng gần đây.

Con số 10 máy bay đặt hàng là quá nhỏ so với 112 đơn đặt hàng cho dòng máy bay này của quý đầu tiên của năm 2018. Vào thời điểm đó, chỉ riêng Southwest Airlines (LUV) đã đặt hàng 40 chiếc, trong khi Ryanair đặt hàng 25 chiếc.

Các đơn đặt hàng cho các máy bay thương mại khác của Boeing có sự tăng nhẹ.Trong quý I/2019, công ty đã bán 85 máy bay thương mại khác so với việc chỉ bán 68 chiếc một năm trước đó.

Tuy nhiên, dữ liệu bán hàng của dòng Max cho thấy rõ rằng các hãng hàng không đang xem xét kỹ lưỡng về việc có nên mua dòng máy bay này để sử dụng hay không. Điều đó có thể gây tổn thất đến lợi nhuận của Boeing.

Các nhà điều tra vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn ở Ethiopia, cũng như vụ tai nạn Max khác liên quan đến máy bay Lion Air hồi tháng 10 năm ngoái. Hai vụ tai nạn đã giết chết 346 người, và cuối cùng đã khiến tất cả máy bay 737 Max phải dừng phục vụ hàng không vào tháng trước. Vào tuần trước, Boeing cũng đã tạm dừng giao hàng và công bố rằng họ đang cải tiến chất lượng sản xuất cho 737 Max.

Trọng tâm của các cuộc điều tra là hệ thống an toàn tự động của máy bay, mà Boeing cho biết họ đang phát triển để cho ra một bản sửa lỗi phần mềm.

Richard Aboulafia, nhà phân tích hàng không vũ trụ của Teal Group, cho biết: Các vụ tai nạn nghiêm trọng không phải là nguyên nhân duy nhất khiến doanh số của Boeing tụt dốc.

Ông cho rằng phần lớn sự thay đổi về số lượng đơn đặt hàng khổng lồ của 737 Max là do sự tập trung cho thế hệ máy bay thân hẹp tiếp theo mà cả Boeing và đối thủ Airbus đang muốn nhắm đến.

Trong quý đầu tiên, Airbus đã từng có đơn đặt hàng còn tồi tệ hơn cho chiếc A320 so với đối thủ cạnh tranh là 737 Max của hãng Boeing.

"Đây là cha đẻ của tất cả thị trường trước đó," Aboulafia nói.

Trên sổ sách, Boeing đã có 5.000 đặt hàng cho 737 Max. Cho đến nay chỉ có một hãng hàng không là Garuda của Indonesia đã hoàn toàn hủy đơn đặt hàng cho 50 chiếc 737 Max kể từ loại máy bay này ngưng phục vụ hàng không.