Ca sĩ tỷ phú tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng giàu cỡ nào?

Rạng sáng 5/7, Kanye West khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 trên Twitter: "Tôi đang vận động tranh cử cho chức Tổng thống Mỹ! #Tầm nhìn năm 2020". Theo thống kê của tạp chí Forbes, Kanye West hiện sở hữu khối tài sản 1,3 tỷ USD. Anh góp mặt vào danh sách tỷ phú hồi tháng 4/2020. Kanye West được biết đến với rất nhiều vai trò như nhà sản xuất âm nhạc, rapper. Ở tuổi 33, anh đã giành được tới 21 giải Grammy, phát hành 6 album và là nghệ sỹ hip-hop có thu nhập biểu diễn cao nhất thế giới. Kanye Wes là người nổi tiếng có thu nhập cao nhì thế giới năm nay, với 170 triệu USD, theo xếp hạng của Forbes. Năm 2013, Kanye West kết hôn với Kim Kardashian vào tháng 10. Đến tháng 12 cùng năm, quyền lực của Kanye West càng được khẳng định với việc anh bắt đầu lấn sân sang mảng thời trang. Nam ca sĩ Kanye West chính thức chuyển sang hợp tác cùng adidas để tiếp tục dự án giày sneaker Yeezy đầy tham vọng sau một vài mẫu collab Yeezy cực kỳ thành công trước đó cùng Nike. Sau vài năm thành lập, thương hiệu giày Yeezy của Kanye West ngày càng có chỗ đứng trong thế giới thời trang. Theo đó, phần lớn tài sản của West đến từ dòng giày thể thao Yeezy, được Forbes đánh giá là "một trong những câu chuyện bán lẻ vĩ đại nhất thế kỷ". Năm 2019, Yeezy được Bank of America định giá 3 tỷ USD. West là chủ sở hữu duy nhất của thương hiệu. Tạp chí Forbes ước tính Yeezy giúp West có 1,26 tỷ USD tài sản cá nhân. Dù được Forbes công nhận là tỷ phú USD vào hôm 24/4 với khối tài sản trị giá 1,3 tỷ USD song Kanye West vẫn không hài lòng. Anh cho rằng tạp chí này đã định giá thấp tài sản của mình khi anh luôn khẳng định số tài sản đang nắm giữ ở mức khoảng 3,3 tỷ USD. Không chỉ đa tài, rapper Kanye West còn biết sử dụng tiền bạc, tên tuổi và quyền lực của mình để can thiệp và góp tiếng nói cho những vấn đề xã hội. Mới đây nhất, anh trích 2 triệu USD để ủng hộ cho con gái George Floyd, nạn nhân trong vụ án dẫn đến cuộc bạo loạn đang diễn ra gần đây tại nước Mỹ Ngoài ra, Kanye West đầu tư khá nhiều vào bất động sản. Anh cùng gia đình đang sinh sống tại một căn biệt thự rộng hơn 1.455 m2, giá 60 triệu USD nằm tại khu Hidden Hills, Los Angeles (California, Mỹ). Nam rapper cũng sở hữu một mảnh đất rộng lớn ở Calabasas, bang California (Mỹ). Giữa năm 2019, nam rapper dành khoảng 121 ha tại đó để phát triển các dự án bất động sản với những ngôi nhà được lấy cảm hứng từ loạt phim Star Wars. Mùa đông năm 2018, West mua một căn hộ sang trọng rộng hơn 436 m2 trị giá 14 triệu USD tại thành phố biển Miami Beach, bang Florida làm quà cho vợ. Nguồn ảnh: Getty Image. Video: Kanye West tranh cử tổng thống, tỷ phú Tesla ủng hộ. Nguồn: VTC Now

Rạng sáng 5/7, Kanye West khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 trên Twitter: "Tôi đang vận động tranh cử cho chức Tổng thống Mỹ! #Tầm nhìn năm 2020". Theo thống kê của tạp chí Forbes, Kanye West hiện sở hữu khối tài sản 1,3 tỷ USD. Anh góp mặt vào danh sách tỷ phú hồi tháng 4/2020. Kanye West được biết đến với rất nhiều vai trò như nhà sản xuất âm nhạc, rapper. Ở tuổi 33, anh đã giành được tới 21 giải Grammy, phát hành 6 album và là nghệ sỹ hip-hop có thu nhập biểu diễn cao nhất thế giới. Kanye Wes là người nổi tiếng có thu nhập cao nhì thế giới năm nay, với 170 triệu USD, theo xếp hạng của Forbes. Năm 2013, Kanye West kết hôn với Kim Kardashian vào tháng 10. Đến tháng 12 cùng năm, quyền lực của Kanye West càng được khẳng định với việc anh bắt đầu lấn sân sang mảng thời trang. Nam ca sĩ Kanye West chính thức chuyển sang hợp tác cùng adidas để tiếp tục dự án giày sneaker Yeezy đầy tham vọng sau một vài mẫu collab Yeezy cực kỳ thành công trước đó cùng Nike. Sau vài năm thành lập, thương hiệu giày Yeezy của Kanye West ngày càng có chỗ đứng trong thế giới thời trang. Theo đó, phần lớn tài sản của West đến từ dòng giày thể thao Yeezy, được Forbes đánh giá là "một trong những câu chuyện bán lẻ vĩ đại nhất thế kỷ". Năm 2019, Yeezy được Bank of America định giá 3 tỷ USD. West là chủ sở hữu duy nhất của thương hiệu. Tạp chí Forbes ước tính Yeezy giúp West có 1,26 tỷ USD tài sản cá nhân. Dù được Forbes công nhận là tỷ phú USD vào hôm 24/4 với khối tài sản trị giá 1,3 tỷ USD song Kanye West vẫn không hài lòng. Anh cho rằng tạp chí này đã định giá thấp tài sản của mình khi anh luôn khẳng định số tài sản đang nắm giữ ở mức khoảng 3,3 tỷ USD. Không chỉ đa tài, rapper Kanye West còn biết sử dụng tiền bạc, tên tuổi và quyền lực của mình để can thiệp và góp tiếng nói cho những vấn đề xã hội. Mới đây nhất, anh trích 2 triệu USD để ủng hộ cho con gái George Floyd, nạn nhân trong vụ án dẫn đến cuộc bạo loạn đang diễn ra gần đây tại nước Mỹ Ngoài ra, Kanye West đầu tư khá nhiều vào bất động sản. Anh cùng gia đình đang sinh sống tại một căn biệt thự rộng hơn 1.455 m2, giá 60 triệu USD nằm tại khu Hidden Hills, Los Angeles (California, Mỹ). Nam rapper cũng sở hữu một mảnh đất rộng lớn ở Calabasas, bang California (Mỹ). Giữa năm 2019, nam rapper dành khoảng 121 ha tại đó để phát triển các dự án bất động sản với những ngôi nhà được lấy cảm hứng từ loạt phim Star Wars. Mùa đông năm 2018, West mua một căn hộ sang trọng rộng hơn 436 m2 trị giá 14 triệu USD tại thành phố biển Miami Beach, bang Florida làm quà cho vợ. Nguồn ảnh: Getty Image. Video: Kanye West tranh cử tổng thống, tỷ phú Tesla ủng hộ. Nguồn: VTC Now