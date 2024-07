Cà Mau: Lùm xùm biệt thự lộng lẫy chủ không có tiền chuyển đổi

Tại cuộc họp báo quý II-2024 tỉnh Cà Mau chiều 23-7, ông Tăng Vũ Em, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau (được ủy quyền của Chủ tịch TP Cà Mau), cho hay đã đưa công trình căn biệt thự của ông Hồ An Tập vào quy trình cưỡng chế tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất như trước khi xây dựng. Đây là lần thứ 2 căn biệt thự lộng lẫy ở Cà Mau bị đưa ra bàn hướng xử lý.

Chủ nhà không có tiền chuyển mục đích sử dụng đất

Căn biệt thự của ông Hồ An Tập (ấp 6, xã Tân Thành, TP Cà Mau) xôn xao dư luận từ cuối năm 2022 khi đã xây dựng gần xong, sắp đưa vào sử dụng.

Cụ thể, vụ việc bắt đầu từ báo cáo của UBND xã Tân Thành cho hay qua rà soát, căn biệt thự của ông Tập không phù hợp quy hoạch nông thôn mới của xã nên kiến nghị xử lý theo quy định.

Tháng 1-2023, Chủ tịch UBND TP Cà Mau ban hành Quyết định số 82 xử phạt hành chính và buộc khắc phục hậu quả là tháo dỡ căn biệt thự, trả lại hiện trạng đất là đất nuôi trồng thủy sản, đúng quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Thành.

Căn biệt thự lộng lẫy ở Cà Mau. Ảnh CTV

Sau khi có quyết định, ông Tập không chủ động tháo dỡ trong thời hạn nên UBND TP Cà Mau tiến hành quy trình cưỡng chế tháo dỡ. Tuy nhiên, quy trình này phải dừng lại do có sự rà soát các quy định liên quan từ nhiều cơ quan chức năng, phát hiện ra một điểm sai sót từ chính quyền.

Đó là theo quy định, quy hoạch cấp huyện mới là cơ sở đối chiếu xử lý căn biệt thự chứ không phải "quy hoạch nông thôn mới xã Tân Thành". Khi áp dụng quy hoạch cấp huyện, tức quy hoạch của TP Cà Mau thì căn biệt thự này phù hợp, được phép tồn tại nhưng phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Đến ngày 15-11-2023, Chủ tịch UBND TP Cà Mau ban hành Quyết định số 7309, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 82 trước đó, cho biệt thự tồn tại nhưng phải thực hiện thủ tục đất đai theo quy định.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ngày 23-7, ông Tăng Vũ Em, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau, cho biết hạn chót để ông Tập hoàn thành nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất là ngày 20-7-2024. Tuy nhiên, ông Tập đã không thực hiện được nên UBND TP Cà Mau bắt đầu tiến hành quy trình cưỡng chế tháo dỡ căn biệt thự, trả lại hiện trạng là đất nuôi trồng thủy sản.

Ông Hồ An Tập cho hay lý do ông xây biệt thự mà không xin phép, không chuyển mục đích sử dụng đất... là do được tư vấn nhà ở nông thôn dưới 7 tầng không cần xin phép.

Trả lời PLO ngày 24-7, ông Tập nói: "Phần biệt thự và văn phòng Công ty tôi có diện tích khoảng 500 m2, phần còn lại là khuôn viên, tường rào, nhà mồ tổ tiên, các công trình phụ trợ. Tôi xin chuyển mục đích lên đất ở 583,2 m2 nhưng UBND TP buộc chuyển đến 2.261 m2. Số tiền chuyển mục đích sử dụng lên đến hơn 10 tỉ đồng. Tôi không có số tiền đó. Tôi đành kêu bán căn biệt thự nhưng kinh tế khó khăn chưa có ai chịu mua".

Lý do phải chuyển mục đích sử dụng đất hơn 2000m2?

Quyết định số 195/2024 của UBND TP Cà Mau với nội dung chấp nhận cho ông Tập chuyển mục đích sử dụng đất từ nuôi trồng thủy sản sang đất ở với diện tích 583,2 m2 nhưng đến nay chính quyền lại buộc chuyển đến 2.261 m2? Lý giải việc này ông Tăng Vũ Em cho biết Quyết định 195 đã được ban hành nhưng chưa triển khai đến ông Tập và Quyết định này đã bị hủy bằng Quyết định 196 sau đó 3 ngày, tức ngày 15-4-2024.

Ông Tăng Vũ Em (đứng), Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau trả lời báo chí về số phận của căn biệt thự lộng lẫy ở Cà Mau ngày 23-7. Ảnh: TRẦN VŨ

Căn cứ để UBND TP Cà Mau không chấp nhận cho ông Tập chuyển lên đất ở 582 m2, mà phải là 2.261m2 là: Luật đất đai 2013; Nghị định 45/2014 của chính phủ, Nghị định 91/2019 của Chính phủ; cụ thể hóa tại khoản 1, Điều 4, Quy định ban hành kèm theo Quyết định 24/2021 của UBND tỉnh Cà Mau về mức độ khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm...

Biệt thự lộng lẫy ở Cà Mau lại bị tuyên bố sẽ cưỡng chế tháo dỡ. Clip: TRẦN VŨ

Ông Tăng Vũ Em nói: "Mục đích, mục tiêu của chúng tôi là muốn giữ vững việc mọi người dân phải thực hiện đúng quy hoạch, đúng luật định. Chúng tôi không muốn tháo dỡ nhà của ông Tập nhưng trước trách nhiệm quản lý nhà nước của chúng tôi về xây dựng, về sử dụng đất đai, chúng tôi buộc phải cưỡng chế".

Theo ông Tăng Vũ Em, từ đây tới trước khi bị cưỡng chế nếu ông Tập thực hiện xong thủ tục về đất đai thì việc cưỡng chế sẽ dừng lại.

Căn biệt thự lộng lẫy ở Cà Mau cuối cùng được xác định có tổng diện tích xây dựng hơn 3.500m2 trên đất nuôi trồng thủy sản.

Trong đó, phần phù hợp quy hoạch là 2.261m2, được cho tồn tại nhưng phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất với số tiền khoảng hơn 10 tỉ đồng. Phần còn lại hơn 1.300 m2 không phù hợp quy hoạch, buộc tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng đất như ban đầu.