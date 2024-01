Bưởi bonsai vàng rực, hàng chục triệu xuống phố đón Tết Giáp Thìn 2024

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời điểm này, các nhà vườn đã bày bán hàng trăm chậu bưởi bonsai trên các tuyến phố Hà Nội, phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân. Ảnh: Tiền phong Những cây bưởi cao hơn 2m, trĩu quả, đều đẹp khá kén khách, thường chỉ dành cho cơ quan, doanh nghiệp, hoặc nhà có không gian rộng. Ảnh: Tiền phong Những cây bưởi được ghép lên đến cả trăm quả. Tùy vào dáng, thế của cây sẽ có giá từ chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Một gốc bưởi trên 50 quả có giá 35 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong Một số cây to, gốc đẹp, sai trái giá từ 60-70 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Không chỉ ở Hà Nội, bưởi Diễn kiểng cũng được bày bán nhiều trên tuyến đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức (TP HCM). Ảnh: Thesaigontimes Những cây bưởi Diễn trĩu quả vượt hàng ngàn cây số từ Hà Nội, Hưng Yên vào đến TP HCM. Ảnh: VOVgiaothong Theo các nhà vườn bưởi Diễn, năm nay cây bưởi nhập về giá rẻ hơn năm ngoái khoảng 1 - 2 triệu đồng/chậu. Ảnh: Thesaigontimes Do các chi phí vận chuyển, nhập hàng giảm. Mức giá dao động từ vài triệu đến hơn 80 triệu đồng/chậu tùy theo kích thước của cây. Ảnh: Thesaigontimes Để đảm bảo cây bưởi Diễn được phát triển trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở miền Nam, các chủ vườn kiểng phải chăm sóc, tưới nước nhiều lần trong ngày, che lưới. Ảnh: Công luận Bưởi bonsai được các nhà vườn cố định cẩn thận khi vận chuyển vào TP HCM. Ảnh: Công luận Từng trái bưởi được nâng đỡ bởi một lớp lưới bên ngoài. Ảnh: Thesaigontimes Những cây bưởi Diễn với quả to, vàng óng thu hút đông đảo người dân TP HCM. Ảnh: ThesaigontimesMẹo chọn và chăm sóc bưởi diễn để chơi Tết. Nguồn: VTV24

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời điểm này, các nhà vườn đã bày bán hàng trăm chậu bưởi bonsai trên các tuyến phố Hà Nội, phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân. Ảnh: Tiền phong Những cây bưởi cao hơn 2m, trĩu quả, đều đẹp khá kén khách, thường chỉ dành cho cơ quan, doanh nghiệp, hoặc nhà có không gian rộng. Ảnh: Tiền phong Những cây bưởi được ghép lên đến cả trăm quả. Tùy vào dáng, thế của cây sẽ có giá từ chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Một gốc bưởi trên 50 quả có giá 35 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong Một số cây to, gốc đẹp, sai trái giá từ 60-70 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Không chỉ ở Hà Nội, bưởi Diễn kiểng cũng được bày bán nhiều trên tuyến đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức (TP HCM). Ảnh: Thesaigontimes Những cây bưởi Diễn trĩu quả vượt hàng ngàn cây số từ Hà Nội, Hưng Yên vào đến TP HCM. Ảnh: VOVgiaothong Theo các nhà vườn bưởi Diễn, năm nay cây bưởi nhập về giá rẻ hơn năm ngoái khoảng 1 - 2 triệu đồng/chậu. Ảnh: Thesaigontimes Do các chi phí vận chuyển, nhập hàng giảm. Mức giá dao động từ vài triệu đến hơn 80 triệu đồng/chậu tùy theo kích thước của cây. Ảnh: Thesaigontimes Để đảm bảo cây bưởi Diễn được phát triển trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở miền Nam, các chủ vườn kiểng phải chăm sóc, tưới nước nhiều lần trong ngày, che lưới. Ảnh: Công luận Bưởi bonsai được các nhà vườn cố định cẩn thận khi vận chuyển vào TP HCM. Ảnh: Công luận Từng trái bưởi được nâng đỡ bởi một lớp lưới bên ngoài. Ảnh: Thesaigontimes Những cây bưởi Diễn với quả to, vàng óng thu hút đông đảo người dân TP HCM. Ảnh: Thesaigontimes Mẹo chọn và chăm sóc bưởi diễn để chơi Tết. Nguồn: VTV24