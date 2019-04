Boeing 737 Max vẫn chưa thể trở lại bầu trời

Theo nguồn tin trên Bloomberg, nhà sản xuất máy bay Mỹ Boeing cho biết họ cần thêm thời gian để hoàn tất việc sửa chữa phần mềm trên các máy bay Boeing 737 Max.

Boeing đã đệ trình bản sửa phần mềm lên FAA từ tuần trước. Hãng cũng tập trung hàng trăm đại diện từ các đơn vị trong ngành hàng không toàn cầu tới trụ sở của mình tại Seatle (Mỹ) để trình bày những thay đổi về phần mềm của dòng 737 Max.

Boeing cần thêm thời gian để sửa phần mềm trên 737 Max. Ảnh: Getty Image.

Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình FFA cho rằng hãng Boeing cần hành động nhiều hơn để đảm bảo rằng đã xác định và giải quyết được vấn đề về an toàn.

FFA kỳ vọng sẽ nhận được gói phần mềm chỉnh sửa hoàn chỉnh từ Boeing trong một vài tuần tới để có thể thông qua chứng nhận an toàn. Cơ quan này cho biết: "Boeing cần thêm thời gian bởi còn nhiều việc cần làm trong quá trình kiểm tra hệ thống kiểm soát bay của dòng 737 Max để đảm bảo Boeing xác định và giải quyết một cách thích hợp tất cả các vấn đề".

Hiện tại, Boeing đang muốn phần mềm mới phải đảm bảo rằng MCAS sẽ không thể can thiệp vào hệ thống điều khiển của máy bay khi phi công can thiệp. Thông số hộp đen từ 2 vụ tai nạn trước cho thấy hệ thống này đã hạ đầu máy bay xuống bất chấp nỗ lực can thiệp của phi công từ cần lái.

Mời độc giả xem video: Sơ lược về chiếc máy bay Boeing 737 Max. Nguồn: Youtube.

Trong một email, nhà sản xuất máy bay hàng đầu Mỹ cho biết: "Chúng tôi đang làm việc để chứng minh rằng chúng tôi đã khắc phục tất cả các lỗi. Chúng tôi sẽ đệ trình lên FAA và chờ đợi đánh giá cuối cùng. An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp cận một cách kỹ lưỡng, có phương pháp và đảm bảo việc chính xác".

FAA cho biết bản nâng cấp phần mềm của Boeing sẽ sẵn sàng trong vài tuần tới, sau khi cơ quan này phê duyệt. Đây là khoảng thời gian FAA cho là cần thiết để đánh giá xem phần mềm của Boeing đã giải quyết triệt để vấn đề hay chưa. FAA cũng khẳng định họ sẽ không cấp phép cho phần mềm của Boeing nếu chưa thực sự hài lòng.