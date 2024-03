“Bóc” thủ đoạn chiếm đoạt tiền của BĐS An Lạc Tân

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Phát triển Bất động sản An Lạc Tân (gọi tắt Công ty bất động sản An Lạc Tân). Doanh nghiệp này có địa chỉ tại số 12 đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM và do ông Quách Mộc Tân là người đại diện theo pháp luật.

Dự án Khu dân cư An Lạc Riverside không có thật.

Thời điểm năm 2019, trên nhiều trang mua bán bất động sản xuất hiện rầm rộ quảng cáo về "dự án" An Lạc Riverside tại đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Các thông tin giới thiệu, An Lạc Riverside có quy mô 674 nền nhà phố liền kề với dân số dự kiến là 2.696 người. Diện tích khu đất dự án là 15ha, chủ đầu tư dự án là Công ty bất động sản An Lạc Tân. Giá bán dự kiến khoảng từ 2,88 tỷ đồng/lô. Để “nhử “khách hàng, các thông quảng cáo về “dự án” An Lạc Riverside còn giới thiệu nơi đây là vị trí đắc địa, gần trung tâm thương mại, ngân hàng, bệnh viện, trường học…. Thậm chí có bài viết còn nói rằng, đây là dự án trọng điểm của huyện Bình Chánh, nằm trong vị trí hạt nhân của huyện.

Bên trong khu đất giới thiệu là dự án Khu dân cư An Lạc Riverside thời điểm năm 2019.