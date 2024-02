Bóc giá loạt quà Tết đắt đỏ chỉ dành cho đại gia

Vài năm gần đây, xì gà lên ngôi trở thành quà Tết xa xỉ được giới nhà giàu ưa chuộng. Tại một cửa hàng chuyên bán xì gà hàng “xách tay” ở Hà Nội trưng bày những điếu xì gà Cohiba từ Cu Ba giá 20 triệu đồng/điếu. Ảnh: Choixiga Do mức giá đắt đỏ nên loại xì gà này chỉ dành cho giới nhà giàu. Dù vậy, năm nay trong bối cảnh kinh tế khó khăn, mặt hàng này cũng chủ yếu nằm kho tại nhiều cửa hàng. Ảnh: Vietnamplus Thị trường trái cây Tết năm nay xuất hiện bưởi ruby Thái Lan có vỏ bên ngoài khá giống với bưởi da xanh Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet Tuy nhiên, giá bưởi ruby Thái Lan lên tới 400.000 đồng/quả trọng lượng 2kg. Ảnh: Facebook Do mức giá đắt đỏ nên bưởi ruby Thái Lan chủ yếu đều được khách hàng đặt mua làm quà biếu Tết. Vỏ bưởi màu xanh mướt, hơi vàng, cầm chắc tay. Ảnh: Facebook Đùi heo muối Tây Ban Nha cũng là mặt hàng được giới nhà giàu chọn làm quà biếu Tết. Đùi heo muối là một trong những loại thịt heo muối đắt nhất thế giới. Ảnh: Internet Cách đây không lâu, Shark Hưng và Thái Công cùng bán đùi heo muối Tây Ban Nha "phiên bản giới hạn" giá lên tới 112 triệu đồng/chiếc khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ảnh chụp màn hình Gần Tết Nguyên đán 2024, nhiều khách hàng từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tìm về huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đặt mua gà làm quà biếu. Ảnh: 1thegioi Năm nay gà Đông Tảo có giá từ 300.000 - 400.000 đồng/kg. Theo đó, gà thịt loại khoảng 3,5 - 4 kg/con, giá từ 2 triệu đồng nhưng vẫn không có đủ hàng bán cho khách. Ảnh: 1thegioi Đặc biệt, loại gà chân to đặc biệt mà giống đẹp, giá lên tới 5 - 7 triệu đồng một con. Ảnh: Internet

Vài năm gần đây, xì gà lên ngôi trở thành quà Tết xa xỉ được giới nhà giàu ưa chuộng. Tại một cửa hàng chuyên bán xì gà hàng “xách tay” ở Hà Nội trưng bày những điếu xì gà Cohiba từ Cu Ba giá 20 triệu đồng/điếu. Ảnh: Choixiga Do mức giá đắt đỏ nên loại xì gà này chỉ dành cho giới nhà giàu. Dù vậy, năm nay trong bối cảnh kinh tế khó khăn, mặt hàng này cũng chủ yếu nằm kho tại nhiều cửa hàng. Ảnh: Vietnamplus Thị trường trái cây Tết năm nay xuất hiện bưởi ruby Thái Lan có vỏ bên ngoài khá giống với bưởi da xanh Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet Tuy nhiên, giá bưởi ruby Thái Lan lên tới 400.000 đồng/quả trọng lượng 2kg. Ảnh: Facebook Do mức giá đắt đỏ nên bưởi ruby Thái Lan chủ yếu đều được khách hàng đặt mua làm quà biếu Tết. Vỏ bưởi màu xanh mướt, hơi vàng, cầm chắc tay. Ảnh: Facebook Đùi heo muối Tây Ban Nha cũng là mặt hàng được giới nhà giàu chọn làm quà biếu Tết. Đùi heo muối là một trong những loại thịt heo muối đắt nhất thế giới. Ảnh: Internet Cách đây không lâu, Shark Hưng và Thái Công cùng bán đùi heo muối Tây Ban Nha "phiên bản giới hạn" giá lên tới 112 triệu đồng/chiếc khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ảnh chụp màn hình Gần Tết Nguyên đán 2024, nhiều khách hàng từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tìm về huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đặt mua gà làm quà biếu . Ảnh: 1thegioi Năm nay gà Đông Tảo có giá từ 300.000 - 400.000 đồng/kg. Theo đó, gà thịt loại khoảng 3,5 - 4 kg/con, giá từ 2 triệu đồng nhưng vẫn không có đủ hàng bán cho khách. Ảnh: 1thegioi Đặc biệt, loại gà chân to đặc biệt mà giống đẹp, giá lên tới 5 - 7 triệu đồng một con. Ảnh: Internet