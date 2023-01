Cười “vỡ bụng” trước loạt giỏ quà Tết “vỏ một đằng, ruột một nẻo“

Trên mạng xã hội, rất nhiều tình huống khi mở giỏ quà Tết ra, gia chủ phải ngỡ ngàng vì bên trong chỉ có vỏn vẹn một túi nhỏ. Ảnh: FB T.T Giỏ quà Tết mua gần 500.000 đồng nhưng khi khui ra chỉ là một mỡ hỗn độn, bánh kẹo gì khi khui ra cũng khác hẳn so với món đồ bên ngoài vỏ hộp. Ảnh: Chụp màn hình TikTok K.A Thậm chí, không biết là bánh kẹo của thương hiệu nào. Ảnh: Chụp màn hình TikTok K.A Chưa hết, hộp trà bóc ra cũng trống không, không có gì bên trong. Ảnh: Chụp màn hình TikTok K.A Một người tiêu dùng khác mua giỏ quà Tết cực kỳ bắt mắt với tông màu đỏ tươi với giá 500.000 đồng. Ảnh: Facebook Đến khi mở ra, bánh kẹo bên trong khác một trời một vực so với bên ngoài, nho khô ngoại nhưng được đóng gói sơ xài chẳng khác hàng mua ngoài chợ. Ảnh: Facebook Một khách hàng khác sau khi khui ra cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ảnh: FB D.T Một tài khoản Facebook khác cho biết hộp quà Tết khi mới về tay nhìn rất sang, toàn bánh kẹo ngoại nhưng lượng bánh trong hộp không hề đồng đều, gói nho khô được đóng gói với lớp nilon mỏng tang, nhăn nhúm. Ảnh chụp màn hình Một trường hợp sản phẩm bánh bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo. Ảnh: Facebook Hộp bánh khá to nhưng kết quả bên trong chỉ lèo tèo vài chiếc. Ảnh: Facebook Để xảy ra tình trạng trên, hầu hết là do người mua có phần chủ quan khi mua hàng, đa số mua qua kênh online hoặc mua trên các tiệm tạp hóa ven đường, không biết rõ nguồn gốc. Ảnh: Facebook Video: Xôn xao hình ảnh tặng quà Tết tận xe

