Bình Dương: Gói thầu làm đường Tân Bình 34 và 55 về tay ai?

Cuộc đua của 3 nhà thầu

Nguồn MSC

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 17/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên (chủ đầu tư), Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ (bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu gói thi công xây dựng, có giá 7,270 tỷ đồng (sau điều chỉnh dự toán còn 6,798 tỷ đồng).

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có 3 nhà thầu tham gia: Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành dự thầu với giá 6,599 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm còn 6,467 tỷ đồng); Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn dự thầu với giá 6,740 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát Đại Lộc dự thầu với giá 6,773 tỷ đồng.

Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Bình 34, đường Tân Bình 55, được UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt tại Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 8/9/2023; tổng mức đầu tư 9,214 tỷ đồng.

Dự án nhằm xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển, đời sống của người dân được nâng cao; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, kinh doanh buôn bán; hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt và góp phần cải thiện môi trường sống; hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho địa phương.

UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên tổ chức lựa chọn nhà thầu; Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ tổ chức lựa chọn nhà thầu, theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phường thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách huyện.

Nếu chỉ xét về giá đã được công khai trên hệ thống mang đấu thầu quốc gia, thông qua Biên bản mở thầu, Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành đang có lợi thế khi dự thầu với giá (sau điều chỉnh) 6,467 tỷ đồng.

Năng lực các nhà thầu

Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành (địa chỉ tại xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2003 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; xây lắp là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thắm.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 10/2014, đến nay, đã tham gia và trúng 53/61 gói thầu, trượt 2 gói, 4 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 3.310 tỷ đồng (có 1,603 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập khoảng 436,5 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 2.874 tỷ đồng.

Đơn vị thường tham gia dự thầu của một số bên mời thầu: Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ, trúng 9/12 gói thầu, tổng giá trị hơn 237 tỷ đồng; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng BA, trúng 11/11 gói thầu, tổng giá trị hơn 527 tỷ đồng; Công ty TNHH Tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh, trúng 5/6 gói thầu, tổng giá trị gần 156 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Long, trúng 4/4 gói thầu, tổng giá trị hơn 726 tỷ đồng)...

Nhà thầu đang chờ kết quả:

Gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng BTN đường GTNT Tân Lập 2 (Giai đoạn 3), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt trí Tín mời thầu;

Gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Thành 17, Tân Thành 26, Tân Thành 42, Tân Thành 52, Tân Thành 56, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư; Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ mời thầu.

Ngày 26/1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương đã phê duyệt 2 quyết định (số 18/QĐ-QLDA; số 19/QĐ-QLDA) công nhận KQLCNT 2 gói thầu:

Gói thầu thi công xây dựng đoạn 1, từ Km16+435 đến Km23+370.21, có giá dự toán 75,870 tỷ đồng;

Gói thầu thi công xây dựng đoạn 2, từ Km23+370.21 đến Km31+993.65, có giá dự toán 73,950 tỷ đồng.

Cả 2 gói thầu này, đều thuộc Dự án Nâng cấp đường ĐT746, đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh là bên mời thầu.

Tại Quyết định số 18/QĐ-QLDA, duy nhất liên danh Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quang Phú trúng thầu – gói thầu thi công xây dựng đoạn 1, từ Km16+435 đến Km23+370.21 (giá dự toán 75,870 tỷ đồng) với giá 75,099 tỷ đồng, thực hiện trong 270 ngày.

Tại Quyết định số 19/QĐ-QLDA, liên danh Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quang Phú trúng thầu - gói thầu thi công xây dựng đoạn 2, từ Km23+370.21 đến Km31+993.65 (giá dự toán 73,950 tỷ đồng) với giá 73,211 tỷ đồng, thực hiện trong 300 ngày.

Tại gói thầu, liên danh Công ty CP CIC39 - Công ty TNHH Xây dựng công trình giao thông Thịnh Phát trượt thầu, do không đạt tại bước đánh giá E-HSĐXKT (không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của E-HSMT, nhân sự chủ chốt).

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn (địa chỉ tại phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2009 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; xây lắp là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật là ông Mai Hoàng Sơn.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 7/2016, đến nay, đã tham gia và trúng 75/87 gói thầu, trượt 9 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 279,267 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 273,824 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 5,443 tỷ đồng.

Đơn vị là khách hàng của một số bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Phước tân, trúng 37/18 gói thầu, tổng trị giá hơn 108 tỷ đồng; Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC, trúng 8/9 gói thầu, tổng giá trị gần 22 tỷ đồng...

Mới đây (28/6), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên đã phê duyệt Quyết định số 174/QĐ-BQLDAĐTXD công nhận KQLCNT gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Lạc An 01, đường Lạc An 07, đường Lạc An 34, đường Lạc An 40, đường Lạc An 57 (Giai đoạn 1); theo đó, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn trúng thầu với giá 7,832 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 7,869 tỷ đồng).

Tại gói thầu, Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành và Công ty TNHH MTV Trung Nhân trượt thầu, do không đáp ứng về kỹ thuật.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát Đại Lộc (địa chỉ tại xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2015 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, xây lắp là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật là Trần Cao Nam.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 7/2018, đến nay, đã tham gia và trúng 16/20 gói thầu, 3 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 52 tỷ đồng (có 726,3 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập gần 35 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 17 tỷ đồng…