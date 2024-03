Biệt thự gần 40 tỷ của Han So Hee hàng triệu người ao ước

Gần đây, Han So Hee trở thành tâm điểm của dư luận khi vướng bê bối hẹn hò với Ryu Jun Yeol. Ảnh: Nate Trước khi vướng lùm xùm tình ái, Han So Hee thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng, là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng lớn. Nhờ đó, nữ diễn viên đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Ảnh: Newsen Theo Koreaboo, đầu năm 2022, diễn viên Han So Hee mua một căn biệt thự trị giá 1,95 tỷ Won (tương đương với hơn 36 tỷ đồng, tại thời điểm hiện tại). Ảnh: Skyedaily Biệt thự của Han So Hee rộng 274 m2, nằm trong khu VilladegreeumW thuộc phường Acheon, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Khu VilladegreeumW bao gồm 16 biệt thự, được bao quanh bởi 2 ngọn núi và rất gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Skyedaily Dù không chia sẻ nội thất bên trong căn biệt thự gần 40 tỷ nhưng chỉ cần nhìn qua hình ảnh nhà mẫu tại khu vực này, nhiều người cũng phải trầm trồ. Ảnh: Luxhse Mỗi căn trong khu biệt thự rất rộng, cung cấp đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Skyedaily Phòng khách sang trọng nối liền với khu bếp và bàn ăn. Ảnh: Koreaboo Khu vực bếp hiện đại. Ảnh: Skyedaily Phòng làm việc và thư giãn. Ảnh: Skyedaily Phòng ngủ tiện nghi, tràn ngập ánh sáng. Ảnh: Skyedaily Bồn rửa tay sang trọng như trong khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Koreaboo Khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh. Ảnh: Koreaboo Tủ đựng đồ tập đa năng. Ảnh: Koreaboo Bên ngoài biệt thự là khu vườn với thảm cỏ xanh mướt. Ảnh: KoreabooCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

