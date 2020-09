Biết gì về Công ty Unimex Hà Nội có cựu lãnh đạo bị khởi tố?

Tối 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội). Các bị can gồm Trần Quốc Hùng (cựu Tổng giám đốc công ty), Đặng Thị Minh Chi (cựu Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Phương Liên (cựu Trưởng phòng Kế toán đơn vị này).

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm 5 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội).

Phạm Văn Thắng, nguyên Giám đốc Artex Hà Nội (bên trái) và Trần Quốc Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Unimex Hà Nội vừa bị khởi tố. Ảnh: Tuoitrethudo.

Unimex Hà Nội

Được biết, Công ty Unimex Hà Nội chính tiền thân là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn, được thành lập năm 1962, là công ty con của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Hapro.

Công ty hiện hoạt động trên 4 lĩnh vực chính gồm xuất nhập khẩu, sản xuất, đầu tư và thương mại điện tử.

Trong lĩnh vực bất động sản, Công ty Unimex Hà Nội là chủ đầu tư các dự án tại số 41 Ngô Quyền, Artex (72 Ngọc Khánh) và Chung cư Hà Thành Plaza (102 Thái Thịnh, Hà Nội).

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Unimex Hà Nội xuất khẩu hàng nông - lâm sản, hàng công nghiệp nhẹ, hàng thủ công mỹ nghệ và hàng thực phẩm. Trong khi đó, Unimex Hà Nội nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, máy móc thiết bị, hàng tiêu dùng, phương tiện vận chuyển.

Ở lĩnh vực sản xuất, công ty sản xuất, kinh doanh hàng may mặc gồm ba lô, Cặp xách tay, Mũ cho nam và nữ thời trang, đồ da nhỏ, túi giặt lưới, đồng phục công sở, đồ bảo hộ lao động.

Theo Viettimes, Unimex Hà Nội cũng được cho là doanh nghiệp sở hữu 5,26% cổ phần của Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Thống Nhất Metropole, chủ sở hữu khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội.

Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 5/2019, toàn bộ vốn điều lệ của chủ sở hữu khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội vẫn được chia đều cho Indotel Limited và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hà Nội Tourist).

Ngày 6/9/2017, Unimex Hà Nội chính thức trở thành công ty đại chúng. Công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó Nhà nước chiếm 20,15% vốn, Tập đoàn T&T nắm 50% vốn, còn lại là các cổ đông khác.

Tính đến 31/12/2019, cơ cấu cổ đông của Unimex Hà Nội vẫn khá cô đặc. Doanh nghiệp này có 2 cổ đông lớn là Tập đoàn T&T và ông Ngô Vân Sơn với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 50,00% và 28,36% vốn điều lệ.

Hiện tại, theo thông tin đăng tải trên website của Unimex Hà Nội, tại phần thông tin cổ đông, doanh nghiệp này chỉ đề cập tới một cổ đông là Tập đoàn T&T.

Về sức khỏe tài chính của Unimex Hà Nội, dữ liệu của Dân Việt cho biết, năm 2017 doanh thu của Unimex Hà Nội đạt xấp xỉ 103 tỷ đồng doanh thu. Đến năm 2018 và 2019, doanh thu thực hiện được lần lượt lùi về mức 98 tỷ đồng và 92 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 năm doanh thu của Unimex Hà Nội "hụt" 10%.

Lợi nhuận của Unimex Hà Nội cũng chuyển từ lãi sang lỗ. Cụ thể, năm 2017, Unimex Hà Nội lãi gần 2 tỷ đồng. Đến năm 2018, doanh nghiệp này lỗ trước thuế gần 8,9 tỷ đồng và số lỗ này lên tới 13,8 tỷ trong năm 2019.

Năm 2020, Unimex Hà Nội đặt kế hoạch "vỏn vẹn" 60 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 899 triệu đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Unimex Hà Nội đạt 303 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản đầu tư chiếm tới gần 80% trong tổng tài sản của doanh nghiệp.

Trung tâm Artex Hà Nội

Trong khi đó, Trung tâm Artex Hà Nội là chi nhánh của Công ty Unimex Hà Nội, được thành lập từ năm 1987. Trung tâm Artex Hà Nội có địa chỉ tại số 172 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.



Ngành nghề kinh doanh chính của Trung tâm Artex Hà Nội là xuất khẩu (nông sản tươi, thủy sản, hàng công nghiệp...), nhập khẩu (nguyên liệu, vật tư thiết bị phụ tùng cho sản xuất công nông, nghiệp...), kinh doanh (dịch vụ du lịch, khách sạn, bất động sản) và sản xuất (đầu tư xây dựng các nhà máy, công xưởng, các khu công nghiệp vừa và nhỏ...).