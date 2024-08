Bí ẩn “mỏ vàng giàu nhất thế giới” không ai dám khai thác

Kubol ở miền đông nước Nga là một trong những mỏ vàng có hàm lượng vàng cao nhất thế giới, ước tính trữ lượng khoáng sản lên tới 4.500 tấn. Từ lâu, Kubol được mệnh danh là “mỏ vàng giàu nhất thế giới”. Ảnh: Khaleej Times Mỏ vàng Kubol được người Nga phát hiện từ những năm 1940 và toàn bộ khu vực này cũng chứa đầy các mỏ vàng. Ảnh: Khaleej Times Tuy nhiên, việc khai thác mỏ vàng Kubol lại vô cùng khó khăn và vẫn chưa thể giải quyết hoàn toàn, ngay cả khi hiện tại đã có nhiều công nghệ mới hỗ trợ. Ảnh: Khaleej Times Dù rất muốn nhưng người ta vẫn chưa thể tận dụng được nguồn tài nguyên tự nhiên này vì nhiều lý do. Ảnh: YouTube Kubol là một vùng băng tuyết lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở đây có thể xuống âm 50 độ C. Việc khai thác khoáng sản trong môi trường nhiệt độ thấp như vậy là vô cùng khó khăn. Ảnh: Getty Bên cạnh đó, môi trường địa lý xung quanh mỏ vàng rất phức tạp, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại bất tiện. Khu vực mỏ này cách thành phố gần nhất 200 km khiến các phương tiện thông thường không thể tiếp cận. Ảnh: Getty Mỗi mùa đông, con đường duy nhất dẫn đến mỏ vàng Kubol sẽ bị băng tuyết chặn lại. Do đó, chỉ sau một thời gian, cuộc sống và việc khai thác mỏ gặp quá nhiều khó khăn nên số công nhân giảm đi rõ rệt. Ảnh: Weird Một vấn đề nữa là do ở vùng vĩ độ cao nên đêm ở khu vực này rất dài. Ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào mỏ vàng rất khan hiếm nên thời gian làm việc rất hạn chế. Ảnh: Getty Sau nhiều năm mưa lũ, lớp đá bên trong mỏ đã trở nên cứng đến mức ngay cả máy khoan điện cũng không thể xuyên thủng được. Ảnh: Getty Có thể nói, môi trường và điều kiện làm việc của công nhân mỏ vàng Kubol vô cùng tồi tệ. Người lao động phải làm việc liên tục 12 tiếng mỗi ngày, ngay cả khi trong bóng tối. Ảnh: Getty Nhiều người đã gặp các vấn đề về thể chất và phải bỏ cuộc. Ngoài ra, công việc khai thác mỏ vàng còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu oxy, nổ hầm,... dẫn đến số người dám dũng cảm làm việc tại Kubol ngày càng ít. Ảnh: Getty

