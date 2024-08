Bi ẩn loại gỗ quý hiếm như “báu vật”, “đắt hơn vàng”

Gỗ nhai bách là loại gỗ nổi tiếng quý hiếm, có giá trị cao trên thị trường bởi không thể trồng nhân tạo mà chỉ có thể tìm thấy trong môi trường tự nhiên. Ảnh: Comochuong Cây nhai bách thường sinh trưởng chủ yếu trên các rặng núi hoặc sườn dốc ở vùng có độ cao trên 1500m so với mực nước biển. Ảnh: Godinh Gỗ nhai bách được phát hiện năm 1892 tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Chúng gây ấn tượng ngay từ vẻ bề ngoài do thân không mọc thẳng như nhiều loại gỗ khác mà tạo thành hình thù lạ mắt, độc đáo. Ảnh: EtsyNhai bách có 2 màu, màu trắng xuất hiện ở lớp vỏ và màu vàng hồng bên trong thân cây. Ảnh: Internet Vì lý do này, gỗ nhai bách thường gọi là gỗ song sắc. Lớp vân của gỗ nhai bách được xếp lớp rất đẹp, thớ mịn, không mối mọt, không dễ nứt nẻ. Ảnh: Gosaigontinviet Ngoài ra, gỗ nhai bách còn có mùi thơm đặc trưng, có thể lưu hương hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm. Ảnh: Xuongdogo Do đó, nhai bách trở thành loại gỗ quý hiếm có tính ứng dụng cao trong đời sống. Ảnh: Goviet Rễ của cây nhai bách lâu năm (còn được gọi là gỗ lụa nhai bách) có giá trị hơn cả. Ảnh: Facebook Không chỉ sử dụng làm đồ nội thất, gỗ nhai bách còn được chế tác thành đồ thủ công mỹ nghệ có giá trị thẩm mỹ cao. Ảnh: TuongphatThuanDuy Bên cạnh đó, tinh dầu nhai bách được ứng dụng trong ngành làm đẹp, mùi hương của cây được coi như "vitamin trong không khí", có khả năng hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Ảnh: Muathongminh

