Bên trong “siêu tàu” lớn nhất thế giới vừa đến Việt Nam

Mới đây, siêu du thuyền Spectrum of the Seas chở hơn 4.000 du khách quốc tế đã cập cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Qdnd Spectrum of the Seas dài 347m, cao gần 63m, rộng gần 50 m và nằm trong top 10 siêu phẩm nghỉ dưỡng xa hoa trên biển của thế giới. Ảnh: Royalcaribbean Siêu du thuyền có 16 tầng và hơn 2.000 phòng, có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 khách. Ảnh: Baodautu Nội thất trên siêu du thuyền hiện đại và sang trọng. Ảnh: Baodautu Trên tàu có nhiều tiện ích như: 3 hồ bơi, 3 bể sục, rạp chiếu phim ngoài trời, spa, nhà hát có sức chứa 1.300 người. Ảnh: Royalcaribbean Khu vui chơi giải trí trên tàu Spectrum of the Seas. Ảnh: Royalcaribbean Trên tàu có tới 20 nhà hàng phục vụ các đồ ăn châu Âu và đặc sản từ nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản. Ảnh: Royalcaribbean Du khách trên tàu có thể trải nghiệm một trình mô phỏng không gian không trọng lực, cho phép người tham gia lơ lửng như đang thực hiện các động tác nhảy dù. Ảnh: Royalcaribbean Nhiều người ví Spectrum of the Seas giống như một trung tâm thương mại thu nhỏ. Ảnh: Vietnamnet Theo tiết lộ của thuyền trưởng Wu Huimi, năm 2024, Spectrum of the Seas sẽ khởi hành theo hành trình mới kéo dài 12 ngày tới Nha Trang, Huế, Phú Mỹ, và ghé Đài Loan, Nhật Bản. Ảnh: BaodautuCó gì đặc biệt ở siêu du thuyền gần 12 ngàn tỉ của tài phiệt Nga

