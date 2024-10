Bên trong ngôi nhà lắp ghép 100 m2 tại Mỹ của Chế Phong

Chế Phong - con trai của danh ca Chế Linh, là nam ca sĩ nổi tiếng. Sau vài năm ly hôn Thanh Thanh Hiền, Chế Phong hiện sống trong ngôi nhà di động, kiểu lắp ghép ở Mỹ, có diện tích khoảng 100m2. Ảnh chụp màn hình Đây là kiểu nhà phổ biến tại các khu dân cư tạm thời hoặc dành cho những người thích cuộc sống giản dị, tiện nghi nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Ảnh chụp màn hình Ngôi nhà của Chế Phong nằm trong một khu vực thoáng đãng, kết hợp giữa hiện đại và mộc mạc. Phía trước có chỗ đậu xe ô tô và một khoảng sân nhỏ. Ảnh chụp màn hình Trước hiên nhà, ca sĩ Chế Phong treo nhiều đèn lồng khiến khung cảnh thêm lãng mạn. Ảnh chụp màn hình Nam ca sĩ chuyển về căn nhà này từ cuối năm 2023. Nhà có sân vườn, gồm 3 phòng ngủ và phòng khách ấm cúng. Ảnh chụp màn hình Ấn tượng nhất trong căn nhà của Chế Phong là sân vườn nhỏ xinh. Tại đây, nam ca sĩ trồng đủ các loại cây trái trong bồn đất. Ảnh chụp màn hình Quả bầu dài ngoằng đến 6 gang tay khiến nhiều người thích thú. Ảnh chụp màn hình Bầu hồ lô khổng lồ lúc lỉu trên giàn. Ảnh chụp màn hình Đây là giống bầu do ba anh - danh ca Chế Linh lấy hạt từ Canada về cho. Ảnh chụp màn hình Khổ qua cũng đan xen trên giàn. Ảnh chụp màn hình Phía trước nhà còn có cây đu đủ. Ảnh chụp màn hình Cây mãng cầu Do Thái phát triển tươi tốt và cho trái to. Ảnh chụp màn hình Góc làm việc của Chế Phong trong nhà di động. Ảnh chụp màn hìnhBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

