Khởi My - Kelvin Khánh “lầy lội” thế nào mà sợ có con “sinh chuyện”?

Khởi My - Kelvin Khánh kết hôn năm 2017. Sau đám cưới, nhiều người nghĩ rằng cặp đôi này sẽ bớt lầy lội hơn. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, vợ chồng Khởi My vẫn giữ sự nhí nhảnh. Mới đây, Khởi My hài hước tiết lộ, vợ chồng cô không sinh con vì cả hai ở với nhau đã tăng động, chí chóe nên có con chắc sẽ sinh chuyện. Mẹ của Khởi My cho biết, cặp đôi quyết định không sinh con vì không thích trẻ con. Khởi My và Kelvin Khánh đến nay vẫn hiếm khi tỏ ra nghiêm túc lúc chụp ảnh cùng nhau. Nhiều khi Khởi My còn "dìm hàng" Kelvin Khánh. Những khoảnh khắc "làm trò" của cặp đôi mang lại tiếng cười cho khán giả. Hiện tại, Khởi My bước sang tuổi 30 còn Kelvin Khánh mới 26 tuổi. Khởi My từng cho biết, cô và chồng đến với nhau, xem nhau như những người bạn tri kỷ, thân thiết nên dễ dàng chia sẻ. Cũng theo lời Khởi My, vợ chồng cô vẫn giữ cá tính riêng sau khi kết hôn. Điểm chung của cặp đôi có lẽ là không ngại dìm hàng nửa kia của mình. Mới đây, tại buổi họp fan, Kelvin Khánh gây bất ngờ khi cho biết anh chưa từng cầu hôn vợ. Khởi My giải thích vì vợ chồng không thuộc tuýp người lãng mạn nên cô không bắt buộc Kelvin Khánh phải làm điều đó. Khởi My cho hay, Kelvin Khánh chỉ nói thương mình rồi sau đó qua nhà thưa chuyện với mẹ của Khởi My để xin cưới. Kelvin Khánh tâm sự, anh ít khi nói lời hoa mỹ mà thường chọn cách thể hiện tình cảm bằng hành động với Khởi My. Mời quý độc giả xem MV "Một phút" của Khởi My. Nguồn Youtube/Khởi My - Kelvin Khánh

Khởi My - Kelvin Khánh kết hôn năm 2017. Sau đám cưới, nhiều người nghĩ rằng cặp đôi này sẽ bớt lầy lội hơn. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, vợ chồng Khởi My vẫn giữ sự nhí nhảnh. Mới đây, Khởi My hài hước tiết lộ, vợ chồng cô không sinh con vì cả hai ở với nhau đã tăng động, chí chóe nên có con chắc sẽ sinh chuyện. Mẹ của Khởi My cho biết, cặp đôi quyết định không sinh con vì không thích trẻ con. Khởi My và Kelvin Khánh đến nay vẫn hiếm khi tỏ ra nghiêm túc lúc chụp ảnh cùng nhau. Nhiều khi Khởi My còn "dìm hàng" Kelvin Khánh. Những khoảnh khắc "làm trò" của cặp đôi mang lại tiếng cười cho khán giả. Hiện tại, Khởi My bước sang tuổi 30 còn Kelvin Khánh mới 26 tuổi. Khởi My từng cho biết, cô và chồng đến với nhau, xem nhau như những người bạn tri kỷ, thân thiết nên dễ dàng chia sẻ. Cũng theo lời Khởi My, vợ chồng cô vẫn giữ cá tính riêng sau khi kết hôn. Điểm chung của cặp đôi có lẽ là không ngại dìm hàng nửa kia của mình. Mới đây, tại buổi họp fan, Kelvin Khánh gây bất ngờ khi cho biết anh chưa từng cầu hôn vợ. Khởi My giải thích vì vợ chồng không thuộc tuýp người lãng mạn nên cô không bắt buộc Kelvin Khánh phải làm điều đó. Khởi My cho hay, Kelvin Khánh chỉ nói thương mình rồi sau đó qua nhà thưa chuyện với mẹ của Khởi My để xin cưới. Kelvin Khánh tâm sự, anh ít khi nói lời hoa mỹ mà thường chọn cách thể hiện tình cảm bằng hành động với Khởi My. Mời quý độc giả xem MV "Một phút" của Khởi My. Nguồn Youtube/Khởi My - Kelvin Khánh