Bên trong căn hộ bạc tỷ Đoàn Văn Hậu bất ngờ rao bán

Mới đây, hình ảnh vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cùng nhau đi đặt thiết kế nhà mới thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bức ảnh vô tình bị một kiến trúc sư làm lộ. Ảnh: Saostar Trước đó, trên các hội nhóm về bất động sản, nhiều đơn vị môi giới đã đăng tải bài viết rao bán căn chung cư hiện tại của vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Ảnh: Phunumoi Được biết, chỗ ở hiện tại của vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gần với khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, cùng tòa nhà với HLV Park Hang-seo. Ảnh: Ảnh IGNV Căn hộ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được định giá khoảng 9 tỷ đồng. Tại thời điểm Đoàn Văn Hậu mua năm 2021, căn hộ được cho là có giá không dưới 5 tỷ đồng. Ảnh: Facebook Phòng khách nổi bật với bộ ghế sofa lớn, tông màu kem nổi bật. Ảnh: IGNV Trong nhà có nhiều nội thất đắt tiền do Đoàn Văn Hậu chọn. Ảnh: FBNV Ấn tượng nhất là bộ sưu tập Bearbrick đắt đỏ. Ảnh: FBNV Đặc biệt, căn hộ có tầm view cực đỉnh nhìn ra bên ngoài thành phố. Ảnh IGNV Căn nhà thường xuyên được Doãn Hải My tô điểm bằng những bình hoa tươi. Ảnh IGNV Không gian sống ngập tràn các loại hoa tươi. Ảnh IGNV Góc làm việc của Đoàn Văn Hậu bố trí cạnh cửa sổ. Ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Mới đây, hình ảnh vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cùng nhau đi đặt thiết kế nhà mới thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bức ảnh vô tình bị một kiến trúc sư làm lộ. Ảnh: Saostar Trước đó, trên các hội nhóm về bất động sản, nhiều đơn vị môi giới đã đăng tải bài viết rao bán căn chung cư hiện tại của vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Ảnh: Phunumoi Được biết, chỗ ở hiện tại của vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gần với khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, cùng tòa nhà với HLV Park Hang-seo. Ảnh: Ảnh IGNV Căn hộ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được định giá khoảng 9 tỷ đồng. Tại thời điểm Đoàn Văn Hậu mua năm 2021, căn hộ được cho là có giá không dưới 5 tỷ đồng. Ảnh: Facebook Phòng khách nổi bật với bộ ghế sofa lớn, tông màu kem nổi bật. Ảnh: IGNV Trong nhà có nhiều nội thất đắt tiền do Đoàn Văn Hậu chọn. Ảnh: FBNV Ấn tượng nhất là bộ sưu tập Bearbrick đắt đỏ. Ảnh: FBNV Đặc biệt, căn hộ có tầm view cực đỉnh nhìn ra bên ngoài thành phố. Ảnh IGNV Căn nhà thường xuyên được Doãn Hải My tô điểm bằng những bình hoa tươi. Ảnh IGNV Không gian sống ngập tràn các loại hoa tươi. Ảnh IGNV Góc làm việc của Đoàn Văn Hậu bố trí cạnh cửa sổ. Ảnh: FBNV Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường