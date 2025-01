Xoài Non khoe thềm ngực lấp ló, netizen soi chi tiết đặc biệt

Trong loạt ảnh gần nhất đăng tải, Xoài Non khiến dân mạng ngỡ ngàng với diện mạo và phong cách mới mẻ. Hot girl 2002 ghi dấu ấn với bộ đầm xẻ sâu, khoe thềm ngực lấp ló. Cũng trong khoảnh khắc này, fan chú ý đến phụ kiện mà Xoài Non sử dụng. Có người nhận ra rằng, đây là vòng cổ ghim băng được gọi là "safety pin". Ở Việt Nam, chiếc vòng đặc biệt này được xem như biểu tượng của sự sáng tạo và cá tính mạnh mẽ trong phong cách ăn mặc. Bên cạnh đó, ý nghĩa đặc biệt sâu bên trong là mong muốn người đeo hãy mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn và áp lực trong cuộc sống. Tín hiệu này khiến fan lo lắng, cho rằng thời gian qua Xoài Non đã chịu những áp lực nặng nề, vượt qua không ít khó khăn. Xoài Non trải qua nhiều biến cố từ chuyện gia đình, hậu ly hôn… đến việc drama trên sóng hay antifan tấn công gay gắt về chuyện tình cảm với Gil Lê.... Đây mới là những gì MXH biết, còn cuộc sống thực, Xoài Non có thể chịu nhiều hơn. Dẫu vậy, cũng có ý kiến trấn an rằng, có thể Xoài Non chỉ đeo như một phụ kiện làm đẹp bình thường mà thôi. Trong quá khứ, Xoài Non từng trải lòng khi bị nhiều cư dân mạng mỉa mai. Trước bình luận ác ý, nàng hot girl xót xa: "Mấy hôm nay hay đọc được mấy quả bình luận bảo em là loại không biết đẻ. Nghe mà tổn thương trái tim, đau lòng hơn toàn mấy bác con trai có vợ con đuề huề rồi vô sỉ vả".

