Bày mèo chiêu tài vị trí nào chuẩn phong thủy...hút nhiều tiền bạc?

Với nhà ở, mèo Thần Tài trong nhà không chỉ cầu may mắn, tiền tài mà còn cầu bình ăn cho cả gia đình. Theo các chuyên gia phong thủy, mèo thuộc hướng Đông. Do đó, nếu đặt mèo trong nhà, bạn nên để ở hướng Đông hoặc Đông Nam. Nếu đặt mèo trong phòng khách có thể để ở khu vực cửa chính hoặc bàn uống nước. Ngoài ra, một vị trí đắc địa khác trong ngôi nhà có thể dùng để trưng bày mèo chiêu tài, đó là tài vị. Nếu muốn bày ở cửa hàng, cửa hiệu, nhất định phải đặt tượng mèo Thần Tài hướng ra phía cửa ra chính, nơi có khách ra vào thường xuyên. Trong trường hợp này nên trưng bày mèo chiêu tài giơ tay trái mang hàm ý “khách nhiều, tài đến”. Mèo Thần Tài để trong phòng ngủ mang ý nghĩa đem đến vận đào hoa. Những người cần cầu tình duyên thuận buồn xuôi gió nên đặt hai con mèo tại hướng chính Đông của phòng ngủ. Trên bàn làm việc, mèo Thần Tài nên đặt xuôi theo hướng bạn quay mặt ra, sạch sẽ, thoáng đãng, không nên có quá nhiều vật cản. Khi để trên xe hơi, mèo Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa cầu may mắn mà còn biểu hiện cho sự bình an trong mỗi chuyến đi. Trên xe hơi người ta thường treo mèo Thần Tài ngay ở vị trí gương để tạo sự thoải mái hoặc đặt ở trên đế hay để ở đầu xe. Với ý nghĩ mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ nên bạn hoàn toàn có thể đặt mèo cạnh bàn thờ Thần Tài. Đặt mèo ở vị trí này cần ngay ngắn, tránh tùy hứng.

