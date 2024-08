Bất ngờ cây cảnh nhìn như củi khô vẫn có giá bạc tỷ

Xuất hiện tại triển lãm bonsai Ngô Sài (huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội), phôi cây sanh Nam Điền thuộc sở hữu của ông Đặng Đình Thuận (biệt danh Thuận "đồng nát" ở Ứng Hòa, TP.Hà Nội) gây xôn xao trong cộng đồng những người yêu sinh vật cảnh. Ảnh: Dân Việt Tại triển lãm, chủ nhân phát giá phôi cây sanh lên tới 4 tỷ đồng. Cây được làm rất công phu tạo ra phôi giống như quả núi. Ảnh: Dân Việt Rễ cây cũng được can thiệp tạo sẹo, giống như những ngọn non bộ nhấp nhô ở phía dưới gốc. Ảnh: Người đưa tin Cây trắc thế "khủng" với đường kính thân bệ hai người ôm, chiều cao khoảng hơn 1 mét. Ảnh: ĐSPL Hầu hết phần gốc đã lũa được người tạo tác gọt giũa, tựa như một bức tượng bằng gỗ. Ảnh: Vietnamnet. Nhiều người ngỡ như “cây chết” nhưng lại có những đọt non đang trổ ở đầu cành. Ảnh: ĐSPL Bộ tiểu cảnh mai chiếu thủy nằm trên thân gỗ lũa sao đen liền khối của anh Trịnh Ngọc Cường đến từ Nha Trang (Khánh Hòa) từng được chào bán 1 tỷ đồng. Ảnh: ĐSPLCây mai vàng cổ 50 năm trên thân cây gỗ sao đen dài hơn 6m, nặng hơn 6 tấn giá lên đến 950 triệu đồng đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Ảnh: Dân Việt. Gốc cây bàng cổ thụ lên tới cả nghìn năm tuổi của ông Chiến (ở Sóc Trăng) từng khiến đại gia ngỏ ý muốn mua với giá 30 tỷ nhưng chủ nhân không bán. Ảnh; Độc lạ Bình Dương

