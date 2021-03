Bật mí về lan “quý tộc” trước có tiền cũng khó mua... nay bán rẻ như rau

Thời gian gần đây, trên thị trường, lan Trần Mộng được rao bán theo cành với giá rẻ "chưa từng thấy", chỉ dao động 70.000-150.000 đồng/bó 10 cành, tức chỉ khoảng 8.000-15.000 đồng/cành. Theo người bán, nguyên nhân khiến lan Trần Mộng giảm giá được cho là do xuất hiện quá dày đặc trên thị trường. Từ sau năm 2018 – 2019, lan Trần Mộng được trồng phủ kín trên cách cánh rừng ở Sa Pa, Lai Châu. Các nhà vườn đua nhau trồng vì thấy lợi ích kinh tế cao, nhưng nguồn cung càng dồi dáo, giá càng giảm mạnh. Thêm nữa, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVIC-19 nên giá hoa càng giảm mạnh. Hiện vẫn còn nhiều hoa tồn đọng cần tiêu thụ để qua vụ. Theo tiết lộ của một người bán lan Trần Mộng ở Lai Châu, những cành lan giá rẻ này được cắt rời từ những chậu địa lan nhỏ, chỉ có 1-2 cành, chưa đủ tuổi bán cả chậu. Vài năm trước đây, địa lan Trần Mộng là loại hoa đặc biệt xuất hiện trên thị trường phục vụ nhu cầu trưng bày hoặc làm quà biếu dịp Tết với giá hàng triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng/chậu bởi được coi như loài hoa xuất hiện trong giấc mộng của vua Trần. Những năm 2018 – 2019, lan Trần Mộng tạo ra cơn sốt và có sức hút đặc biệt với các đại gia sành lan. Thời điểm đó, để sở hữu một chậu lan Trần Mộng người chơi phải chi từ 300.000 – 3 triệu đồng/cành (dài khoảng 1,5 m). Thậm chí, những gốc lan rừng nguyên bản từ Sa Pa (Lào Cai) được đại gia trả hàng trăm triệu đến tiền tỉ một gốc. Lan Trần Mộng bền, cắm bình và thay nước mỗi ngày thì có thể chơi được từ 1-1,5 tháng hoa mới tàn. Đây cũng là lý do mà lan Trần Mộng hút khách. Nguồn ảnh: Facebook Video: Thủ đoạn lừa đảo bán lan đột biến. Nguồn: VTV TSTC

